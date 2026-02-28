Хорошие новости есть, но мир идет не тем путем: ученые смоделировали будущее Антарктиды

Разница между сценариями – это разница между управляемыми изменениями и процессами, которые человечество уже не сможет остановить на протяжении многих поколений

Международная команда ученых из Ньюкаслского университета опубликовала в журнале Frontiers in Environmental Science масштабное исследование будущего Антарктического полуострова. Главный вывод: то, каким будет ледовый континент через несколько поколений, зависит от решений по выбросам, которые человечество принимает уже сейчас.

Ученые смоделировали три сценария: низкие выбросы с потеплением до 1,8°C, средневысокие – до 3,6°C и очень высокие – до 4,4°C к 2100 году. Разница между ними оказалась поразительной.

Если ничего не изменить

По сценарию очень высоких выбросов Антарктида претерпевает изменения, которые ученые называют "необратимыми в любых человеческих временных масштабах". Теплые океанские воды будут подмывать ледники и ледяные шельфы, зимняя площадь морского льда сократится примерно на 20%, а вместе с ней пострадает криль – основа пищевой цепочки для китов, пингвинов и тюленей. Подъем уровня моря коснется миллионов людей: каждый дополнительный сантиметр — около шести миллионов человек в зоне прибрежных наводнений.

Остатки ледника МакКлауд, 2024 год, сфотографированы профессором Питом Конвеем

Если действовать

В сценарии низких выбросов картина принципиально иная: морской лед сокращается незначительно, большинство ледников сохраняет свой облик, а "вклад" региона в подъем уровня моря ограничивается несколькими миллиметрами. Антарктида изменится, но останется функциональной.

Недавно обнаженные мхи, сфотографированные в 2024 году профессором Питером Конвеем. Эти мхи были покрыты льдом около тысячи лет

Что это значит для Украины

Пока что мир движется по траектории средневысоких выбросов — и для Украины это не абстрактная статистика. Подъем уровня Черного и Азовского морей угрожает Одессе, Херсону, Мариуполю и другим прибрежным городам: затопление инфраструктуры, усиление штормов и ускоренная эрозия побережья уже фиксируются украинскими учеными. По пессимистическому сценарию часть портовой и энергетической инфраструктуры на юге страны окажется в зоне хронического риска.

Пингвины Адели в значительной степени зависят от ледового покрова и здоровой популяции криля, находящихся под угрозой из-за климатического кризиса.

В мире, где климатические риски растут, у Украины есть уникальный шанс строить новую инфраструктуру сразу с учетом климатической устойчивости: береговая защита, зеленая энергетика вместо уничтоженных тепловых мощностей, энергоэффективное строительство. Это не только вопрос экологии — вопрос того, насколько дорогим окажется восстановление через 20–30 лет, если климатический фактор игнорировать уже сейчас.

