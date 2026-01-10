Украина и США могут подписать соглашение на 800 млрд долларов. На что пойдут деньги

Партнеры из ЕС посоветовали Зеленскому не торопиться с поездкой в США для подписания соглашения

Украина и США готовятся подписать соглашение в 800 млрд долларов. Планируется, что эти деньги в течение десяти лет будут направлены на восстановление Украины и стимулирование ее экономики.

Что нужно знать:

Одним из пунктов мирного плана является раздел о послевоенном восстановлении Украины

Ожидается, что Киев и Вашингтон в рамках "плана процветания" подпишут соглашение в 800 миллиардов долларов

Для этого Зеленский хотел ехать в Белый дом, но партнеры из ЕС посоветовали не торопиться

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники, согласовать детали и подписать соглашение планируется на экономическом форуме в Давосе. Как рассказали собеседники издания, президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Белый дом на следующей неделе для завершения работы по плану экономического процветания и соглашению о гарантиях безопасности для Украины после войны.

Однако партнеры Киева из Коалиции желающих посоветовали Зеленскому не ехать. По их мнению, более удачным местом и моментом для этого станет экономический форум в Давосе. Европейские чиновники, участвующие в мирных переговорах, призвали Зеленского не торопиться со встречей с Трампом. По мнению партнеров Украины с ЕС, сейчас президент США поддерживает их усилия по завершению войны на выгодных для Киева условиях.

План восстановления Украины — что известно

Как рассказали украинские чиновники, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на восстановление и стимулирование ее экономики.

Зеленский ранее говорил, что соглашение обеспечит "экономическое восстановление, восстановление рабочих мест и возвращение жизни в Украину". Ожидается, что это откроет путь для ряда ссуд, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону свою долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, на которые господин Трамп мог быть согласен, президент США будет более склонен предложить надежные гарантии безопасности, — говорится в статье

Как сообщал "Телеграф", Трамп ответил, возможен ли захват главы России Владимира Путина по примеру операции Штатов по аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.