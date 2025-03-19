Ее основатель — финансовый аналитик Ларри Финк, изменивший правила игры в инвестициях

Компания BlackRock – один из пяти западных инвесторов, которым глава РФ Владимир Путин разрешил продать свои замороженные в России ценные бумаги. Деятельность этой крупнейшей в мире инвестиционной компании окутана слухами и теориями заговора.

"Телеграф" рассказывает, что известно о BlackRock. Ее подозревают в попытках руководить миром и не только. Мы также спросили у искусственного интеллекта, что он думает о компании.

Ранее российские власти блокировали любые операции с активами западных инвесторов. Это было ответом России на арест валютных резервов РФ за границей. Однако теперь продажи разрешены при условии, что активы будут выкуплены американским хедж-фондом 683 Capital Partners. Эксперты по международным финансам считают этот шаг Путина попыткой установить прецедент для разблокирования активов между Россией и Западом. Такие действия могут начать переговоры по обмену замороженных российских средств на Западе на иностранные инвестиции в России.

Что известно о BlackRock

BlackRock – крупнейшая в мире инвестиционная компания с активами в управлении на $11,5 трлн. Она ничего не производит, но влияет на цены на бензин. BlackRock зависит, какие страны получают инвестиции и какие технологии станут основой будущего.

Ее основатель — финансовый аналитик Ларри Финк, изменивший правила игры в инвестициях. В 1986 году он неправильно предусмотрел процентные ставки, что привело к потере $100 млн. Поэтому Финк оставил работу в банке и с партнерами основал BlackRock — сначала небольшую компанию, занимавшуюся анализом рисков инвестиционных портфелей.

Ларри Финк Фото triplepundit.com

Доминирующие позиции на мировом рынке BlackRock обеспечили два стратегических момента. Первое – система Aladdin, созданная компанией программа, анализирующая миллионы финансовых данных и предсказывающая экономические кризисы. Второй фактор успеха – в 2008 году, когда мировая финансовая система оказалась на грани краха, правительство США именно BlackRock поручило очистить токсичные активы. Компания получила не только доступ к конфиденциальной информации о крупнейших банках, но и шанс лучше понять риски и слабые стороны финансовой системы. В результате за 15 лет активы, которыми оперирует BlackRock, выросли до более чем 10 трлн долларов.

Самым мощным инструментом компании является ETF (биржевые инвестиционные фонды), которые миллионы людей используют для инвестирования в пенсии и сбережения. Инвесторы часто не понимают, что компании по управлению активами контролируют их средства и голосуют за корпоративные решения от их имени. Это ставит вопрос, не имеет ли BlackRock чрезмерной власти на финансовых рынках без участия самих инвесторов.

Компания имеет доли в 99% крупнейших корпораций мира, среди них:

Apple;

Microsoft;

Amazon;

Tesla;

ExxonMobil.

Эти компании могут иметь свои корпоративные стратегии, однако BlackRock влияет на их решения через голоса акционеров. К примеру, в 2021 году компания заставила ExxonMobil сменить руководство и уменьшить выбросы CO2 (диоксид углерода).

Более того, BlackRock не только руководит частными активами, но и активно консультирует правительства и центральные банки разных стран. К примеру, в 2008 году правительство США заплатило компании $120 млн за анализ и продажу токсичных активов. Европейский центральный банк обратился к BlackRock в 2020 году за консультациями по управлению экономической стабильностью.

Бывшие сотрудники BlackRock работают в Белом доме. В частности, Брайан Диз, который был инвестиционным директором компании, а затем возглавлял Национальный экономический совет в администрации президента Джо Байдена. В администрацию Дональда Трампа также входят несколько экс-сотрудников BlackRock.

Недавно при содействии администрации Трампа BlackRock приняла решение за $23 млрд приобрести у Китая два крупных порта на Панамском канале, который является одной из главных артерий мировой торговли. В 2022 году стало известно, что BlackRock продолжала инвестировать в российские нефтяные компании, финансировавшие войну против Украины.

Деятельность BlackRock сопровождают конспирологические теории

Одна из них состоит в том, что BlackRock якобы стоит за наиболее значимыми корпорациями мира. Вторая считает, что компания хочет взять под контроль рынок жилья – по сети гуляют заявления, что BlackRock якобы массово скупает дома, хотя это не соответствует действительности. BlackRock вынуждена была опровергать эту информацию.

Некоторые считают, что BlackRock через свое влияние управляет людьми. Эту идею подпитывает то, что ее бывшие сотрудники занимают государственные должности.

В 2024 году российские пропагандисты распространили фейк, якобы 47% территории Украины принадлежит BlackRock. Но их фантазия пошла еще дальше – представители компании якобы попросили не хоронить погибших военных на их землях.

Ложь развенчали фактчекеры литовской версии балтийского медиаконгломерата Delfi. В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский действительно имел дистанционное общение с генеральным директором BlackRock Ларри Финком. Однако тогда обсуждались возможные проекты для помощи в структуризации фондов восстановления Украины.

В 2023 году правительство Украины подписало соглашение с BlackRock и JPMorgan. Речь шла о создании фонда по привлечению сотен миллиардов долларов частных инвестиций для восстановления экономики Украины, об ограничениях на погребение военных речь не шла.

Как BlackRock оценивает искусственный интеллект

"Телеграф" поинтересовался в нейросети, как она оценивает компанию. ИИ назвал BlackRock финансовым гигантом с огромным влиянием благодаря своим активам и долям в крупных компаниях. Из-за масштабности деятельности присутствие компании в публичном пространстве возросло, однако конспирологические теории вокруг нее — скорее плод воображения, чем реальность. По заключению нейросети, BlackRock "не управляют миром из тени, а просто очень эффективны в своем деле".

Нейросеть объяснила, что возникновение конспирологических теорий вокруг крупнейшей в мире инвестиционной компании связано с тем, что люди видят в BlackRock символ непрозрачной власти. Компанию подозревает в манипуляциях глобальной экономикой или даже в создании кризисов для собственной выгоды. Но на самом деле BlackRock — это очень успешная корпорация, команда профессионалов, которая максимизирует доходы с помощью аналитики и стратегии инвестирования.

Как сообщал "Телеграф", в США анонсировали очередной раунд переговоров с российской стороной относительно деталей прекращения огня в Украине. Он состоится в Саудовской Аравии 23 марта.