Україна та США можуть підписати угоду на 800 млрд доларів. На що підуть гроші

Партнери з ЄС порадили Зеленському не поспішати з поїздкою до США для підписання угоди

Україна та США готуються підписати угоду на 800 млрд доларів. Планується, що ці гроші протягом десяти років буде спрямовано на відновлення України та стимулювання її економіки.

Що треба знати:

Одним з пунктів мирного плану є розділ про повоєнне відновлення України

Очікується, що Київ та Вашингтон в рамках "плану процвітання" підпишуть угоду на 800 мільярдів доларів

Для цього Зеленський хотів їхати у Білий дім, але партнери з ЄС порадили не поспішати

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела, узгодити деталі та підписати угоду планується на економічному форумі у Давосі. Як розповіли співрозмовники видання, президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Білий дім наступного тижня для завершення роботи над планом економічного процвітання та угодою про гарантії безпеки для України після війни.

Однак партнери Києва з Коаліції охочих порадили Зеленському не їхати. На їхню думку, більш вдалим місцем та моментом для цього буде економічний форум у Давосі. Європейські чиновники, які беруть участь у мирних переговорах, закликали Зеленського не поспішати із зустріччю з Трампом. На думку партнерів України з ЄС, зараз президент США підтримує їхні зусилля щодо завершення війни на вигідних для Києва умовах.

План відновлення України — що відомо

Як розповіли українські чиновники, план процвітання спрямований на залучення близько 800 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відбудову країни та стимулювання її економіки.

Зеленський раніше казав, що угода забезпечить "економічне відновлення, відновлення робочих місць та повернення життя в Україну". Очікується що це відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону свою частку у післявоєнній відбудові, особливо в проєктах, на які пан Трамп міг би бути згоден, президент США буде більш схильний запропонувати надійні гарантії безпеки, — йдеться у статті

Як повідомляв "Телеграф", Трамп відповів, чи можливе захоплення глави Росії Володимира Путіна за прикладом операції Штатів з арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.