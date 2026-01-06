Танцы Трампа уже не те? Президент США отличился странным поведением (видео)

В сети даже предположили, что видео сгенерировано с помощью искусственного интеллекта

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп удивил своим поведением во время выступления перед конгрессменами-демократами. Соответствующее видео распространилось по соцсетям 6 января.

Что нужно знать:

Американский лидер эмоционально спародировал женщин-спортсменок в тяжёлой атлетике

Трамп заявил, что его жене Мелании не нравятся такие пародии

Несмотря на сомнения пользователей, ролик не является дипфейком

На кадрах можно заметить, что Трамп, эмоционально жестикулируя, спародировал женщин-спортсменок, занимающихся тяжелой атлетикой, и показал, как легко трансгендерные спортсмены побеждают их.

Стоит напомнить, что президент США запретил допускать трансгендерных спортсменов к соревнованиям в женском спорте.

К слову, в ходе выступления Трамп подметил, что его супруга Мелания Трамп не любит подобные пародии и танцы на сцене. Но американский лидер заявил, тто это нравится людям и именно так он выиграл президентские выборы.

В комментариях под роликом некоторые не поверили, что это на самом деле Трамп и предположили, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Однако на самом деле это не так.

"Это правда или ИИ?", — пишут в сети.

Комментарий из сети. Скриншот: Х

Данный фрагмент действительно есть на записи прямой трансляции от Foх News. Добавим, что после этого фрагмента следует не менее странный танец Трампа.

В октябре прошлого года Трамп также решил блеснуть своими танцами перед публикой. Перед моряками со сцены он исполнил свой фирменный танец под YMCA группы The Village People.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп оконфузился своим высказыванием про Крым, сказав что тот окружен океаном с четырех сторон.