С именинами, Оксана! Отличные открытки и поздравления на День ангела Оксанки 24 января

Не забудьте поздравить Оксану с именинами

Имя Оксана — не самое распространенное, но исконно украинское и очень красивое. По новому стилю 24 января христиане чтят память святой Ксении Римлянки.

"Телеграф" приготовил подборку разнообразных поздравлений на именины для Оксанки.

Короткие поздравления с Днем ангела Оксаны

С именинами, дорогая Оксанка! Пусть настроение будет отличным, работа, — в радость, а каждая минута жизни делает тебя счастливее. Живи, побеждай, путешествуй, люби и будь любима.

Оксана, с Днем ангела! Благодарю судьбу, что она свела меня с таким замечательным человеком, как ты. Оставайся такой же обаятельной и неповторимой, и пусть ангел-хранитель тебя бережет.

Поздравляю с именинами, Оксана! Надеюсь, ты всегда будешь такой же жизнерадостным, бодрым и добрым человечком, в сердце которого не угасает любовь.

С Днем ангела Оксаны! Пусть на пути к твоим планам не будет непреодолимых преград и все мечты осуществляются со скоростью света. Всех благ, дорогая!

В день именин желаю тебе, Оксана, чтобы каждый твой день начинался с улыбки. Пусть твои глаза лучатся жизнью, руки опускаются только под тяжестью цветов, а сердце никогда не знает печали.

Открытки для поздравления на День ангела Оксаны

