Не сажайте перец в маленькие емкости: бесплатный лайфхак по выращиванию рассады

Что нужно сделать, чтобы вырастить хорошую рассаду

Весна дает начало новому посевному сезону. Уже в марте можно начинать выращивать рассаду перца, чтобы потом высадить ее в открытый грунт. Однако не все знают, как правильно сеять сладкий перец и что нужно делать, чтобы рассада была пригодна для дальнейшей посадки.

"Телеграф" рассказывает, какие условия важно создать для рассады перца, чтобы в будущем получить хороший урожай.

Март — самое время заняться посевом семян сладкого перца на рассаду. Чтобы он быстро и хорошо давал всходы, нужно создать правильные условия. В первую очередь, не стоит сеять семена в маленькие емкости. Об этом рассказала опытная огородница Олеся Васильевна в своем тик-ток видео.

Рассада перца. Фото: открытые источники

По ее словам, чтобы корневая система рассады хорошо развивалась, лучше сажать перец в просторные емкости. Для этого отлично подойдут 5/6-литровые бутыли из-под воды. Этот бесплатный лайфхак поможет вырастить здоровые ростки.

Также огородница подчеркивает, что для перца важно создать правильные температурные условия — это +22 — +25 °C. Кроме того, важно подобрать хорошую рыхлую почву и следить, чтобы ростки получали достаточно дневного света.

