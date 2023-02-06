С Днем ангела, Оксана 2026! Красивые открытки и картинки

Мы собрали красочные картинки и открытки к празднику

В субботу, 24 января, свои именины, согласно новоюлианскому церковному календарю, отмечают Оксаны и Ксении. В этот день почитается святая Ксения Римлянка.

Оксана — это украинская народная форма имени Ксения, которая со временем обрела самостоятельность и сегодня широко используется как отдельное имя. Оно звучит мягко, мелодично и при этом обладает сильным, самобытным характером. В разговорной речи можно встретить такие ласковые и уменьшительные формы, как Оксанка, Ксана, Сана, Оксаночка — каждая из них подчеркивает теплоту и душевность этого имени.

Происходит имя от древнегреческих слов "ксенос" и "ксения", которые переводятся как "гость", "гостья", "гостеприимство", а также "чужая". С древних времен это значение связывали с открытостью миру, доброжелательностью и умением находить общий язык с людьми.

В день именин принято поздравлять всех женщин и девушек с именем Оксана — родных, подруг, коллег и просто близких по духу людей. Это прекрасный повод сказать теплые слова, пожелать счастья, здоровья и вдохновения. "Телеграф" подготовил искренние поздравления в виде открыток и красивых картинок, чтобы этот день стал для Оксаны еще более радостным и запоминающимся.

С именинами Оксаны 2026: открытки и картинки

Напомним, что 25 января по старому стилю отмечается Татьянин день. "Телеграф" писал, когда по-новому чтут святую Татьяну.