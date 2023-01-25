З іменинами, Оксано! Чудові листівки та привітання на День ангела Оксанки 24 січня

Не забудьте привітати Оксану з іменинами

Ім'я Оксана — не найпоширеніше, але споконвічно українське та дуже гарне. За новим стилем 24 січня християни вшановують пам'ять святої Ксенії Римлянки.

"Телеграф" приготував добірку різноманітних привітань на іменини для Оксанки.

Короткі привітання з Днем ангела Оксани

З іменинами, люба Оксанка! Нехай настрій буде відмінним, робота — на радість, а кожна хвилина життя робить тебе щасливішою. Живи, перемагай, подорожуй, кохай та будь кохана.

Оксано, з Днем ангела! Дякую долі, що вона звела мене з такою чудовою людиною, як ти. Залишайся такою ж чарівною та неповторною, і нехай ангел-охоронець тебе береже.

Вітаю з іменинами, Оксано! Сподіваюся, ти завжди будеш такою ж життєрадісною, бадьорою і доброю людиною, в серці якої не згасає любов.

З Днем ангела Оксани! Нехай на шляху до твоїх планів не буде непереборних перешкод, а всі мрії здійснюються зі швидкістю світла. Всіх благ, люба!

У день іменин бажаю тобі, Оксано, щоб кожен день починався з посмішки. Нехай твої очі сяють життям, руки опускаються лише під вагою квітів, а серце ніколи не знає печалі.

Листівки для привітання на День ангела Оксани

Нагадаємо, що ім'я це жіноче вважається українським. Раніше ми писали, коли ще відзначаються іменини Оксани.