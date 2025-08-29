Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был ее меценатом и прислуживал там пономарем, – эксперт

Заявление Петра Порошенко о необходимости запретить УПЦ МП противоречит его прошлому: политик много лет был связан с московским патриархатом – служил пономарем и был щедрым меценатом московской церкви. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук.

"Служитель московского патриархата Петр Порошенко почувствовал удачный политический момент и вышел с неожиданным заявлением: "УПЦ Московского патриархата должна быть признана тем, чем она является на самом деле – структурой Русской православной церкви, которая действует в интересах страны-агрессора". Как тут не вспомнить пословицу о том, что громче всех "держи вора!" кричит сам вор", — отмечает Петр Олещук.

По его словам, Порошенко продвигался в политической карьере, в том числе и благодаря принадлежности к УПЦ МП.

"И Янукович, и Азаров – бывшие руководители Порошенко (работал в их правительствах министром) – притворялись глубоко верующими людьми, водили дружбу с главным попом московии Кириллом и коллекционировали иконы. Поэтому Порошенко и служил в московской церкви для личной карьеры. В его архивах есть общие фото с руководителями МП, а в интернете – изображение, где он в церковном облачении несет икону. Это еще раз доказывает, что для Порошенко вера всегда была инструментом политической карьеры", – пишет Олещук.

Эксперт напомнил также историю с Вадимом Новинским – известным лоббистом московского патриархата, получившим украинский паспорт по представлению Порошенко. В документе, опубликованном экспертом, Петр Порошенко обращается к на тот момент президенту Януковичу и просит предоставить Новинскому гражданство Украины. При этом политик перечисляет заслуги этого российского олигарха перед Украиной, которые заключаются в восстановлении храмов московского патриархата.

"Зачем Петр Порошенко открыто служил у российских попов? Потому что вера для него – это лишь часть предвыборного слогана", – резюмировал Олещук.