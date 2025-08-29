Порошенко закликав визнати УПЦ МП "церквою агресора", хоча сам роками був її меценатом та прислужував там паламарем, – експерт

Заява Петра Порошенка про необхідність заборонити УПЦ МП суперечить його минулому: політик багато років був пов’язаний з московським патріархатом – служив паламарем та був щедрим меценатом московської церкви. Про це написав політичний експерт Петро Олещук.

"Служитель московського патріархату Петро Порошенко відчув вдалий політичний момент і вийшов з неочікуваною заявою: "УПЦ Московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді – структурою Російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки". Як тут не згадати прислів’я про те, що голосніше всіх "лови злодія!" кричить сам злодій", — зазначає Петро Олещук.

За його словами, Порошенко просувався політичною кар’єрою в тому числі і завдяки приналежності до УПЦ МП.

"І Янукович, і Азаров – колишні керівники Порошенка (працював в їх урядах міністром) – вдавали із себе глибоко віруючих людей, водили дружбу з головним попом московії Кірілом і колекціонували ікони. Тому Порошенко і служив в московській церкві для особистої кар’єри. У його архівах є спільні фото з очільниками МП, а в інтернеті – зображення, де він у церковному вбранні несе ікону. Це ще раз доводить, що для Порошенка віра завжди була інструментом політичної кар’єри", – пише Олещук.

Експерт нагадав також історію з Вадимом Новинським – відомим лобістом московського патріархату, який отримав український паспорт за поданням Порошенка. У документі, який опублікував експерт, Петро Порошенко звертається до на той момент президента Януковича та просить надати Новинському громадянство України. При цьому, політик перелічує заслуги цього російського олігарха перед Україною, які полягають у відновленні храмів московського патріархату.

"Навіщо Петро Порошенко відкрито служив у російських попів? Бо віра для нього – це лише частина передвиборчого слогана", – резюмував Олещук.