Просто положите это внутрь: британка показала, как убрать неприятный запах из кроссовок

Тепло и влага могут быть основными причинами появления зловонного запаха

С наступлением тепла мы понемногу начинаем переходить из зимнего гардероба в весенний и менять ботинки на кроссовки. Но многие часто сталкиваются с проблемой неприятного запаха из обуви, которая долго лежала в шкафу. Однако не стоит расстраиваться, есть методы, которые решат эту проблему.

В TikTok британка поделилась секретами, как "освежить" кроссовки. Вам потребуется минимум усилий.

Как убрать неприятный запах из кроссовок

Неприятный запах из обуви может появиться по разным причинам. Влага, оставшаяся внутри, конденсат, закрытое хранение в шкафу или коробке создают условия для размножения бактерий и микробов. Но справиться с этой проблемой можно легко, используя простые домашние средства.

Британка посоветовала использовать сухой шампунь. Можно его распылить внутрь кроссовок, аккуратно держа баллон на небольшом расстоянии. Если сухой шампунь в виде пудры, его можно просто положить внутрь и оставить на несколько часов и запах улетучится.

Второй способ — чайные пакетики. Положите внутрь пару сухих чайных пакетиков на ночь. Они впитывают влагу и неприятные запахи.

Как убрать неприятный запах из кроссовок

Еще один способ, который поможет решить проблему — это пищевая сода. Это средство эффективно нейтрализует запахи и подсушивает внутреннюю поверхность. Главное — не забыть аккуратно удалить остатки соды: встряхнуть кроссовки и протереть внутреннюю поверхность мягкой салфеткой или щеткой.

"Телеграф" писал ранее, как быстро почистить замшевую обувь. Специальные средства не понадобятся.