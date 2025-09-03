НАБУ и САП превратились в настоящий филиал ФСБ в Украине, – эксперт о подозрении "киберу" СБУ

НАБУ атакует сотрудников СБУ, противодействующих России. Подозрение "киберу" СБУ Витюку – это ответ Службе за задержанных на сотрудничестве с РФ Магамедрасулова и Гусарова. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

"НАБУ продолжают атаковать людей и структуры, борющиеся с врагом. На этой неделе они отличились откровенно враждебным выпадом. Вручили подозрение одному из главных "киберов" страны, бригадному генералу СБУ Илье Витюку, организовавшему массированные кибератаки на российские сети и за которым охотятся российские спецслужбы. Подозрение Витюку по всем признакам выглядит как такая себе "ответка" НАБУ в адрес СБУ за то, что Служба задержала на сотрудничестве с россией детектива Бюро Магамедрасулова и еще одного сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, пойманного на передаче тайной информации в РФ", – написал эксперт.

Он отметил, что вместо того, чтобы содействовать Службе в защите государственных интересов, у директора НАБУ Кривоноса решили задействовать Бюро в мести СБУ.

Худшим вариантом будет, уверен эксперт, если подозрение НАБУ Витюку – это элемент торга. Мол – вы даете заднюю по Магамедрасулову и Гусарову, а мы не трогаем вашего "кибера", развил мысль он.

"Если это окажется правдой, то такие действия руководства НАБУ ощутимо бьют по суверенитету государства. Если выяснится и будет доказано, что в НАБУ преследовали собственные мотивы и интересы российских спецслужб, "догоняя" бригадного генерала СБУ, то дававшие приказ на подозрение Витюку могут пойти вслед за своими подчиненными. Только на этот раз по статье 111 УКУ – "государственная измена", – отметил Загородний.

В целом, по его мнению, такие действия – это еще одно подтверждение того, что НАБУ и САП превратились в настоящий филиал ФСБ в Украине.

"Бюро работает против интересов государства и общества, прикрываясь "борьбой с коррупцией", которой на самом деле нет. Считаю, что НАБУ и САП нуждаются в перезагрузке как мутные конторки, откровенно враждебные государству. Но набирать в первую очередь туда нужно людей, которые служили в ВСУ, а не отбирались непонятными людьми и разного рода активистами, тоже включившимися в кампанию по защите подозреваемых в государственной измене", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось вчера, НАБУ объявило подозрение эксдиректору департамента кибербезопасности Илье Витюку, обвинив его в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Служба безопасности Украины назвала действия Бюро местью в ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников НАБУ в конце июля этого года".

В июле СБУ задержала Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве России. Кроме того, правоохранители установили, что сотрудник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Также по подозрению в государственной измене и сотрудничеству с ФСБ РФ было взято под стражу сотрудника НАБУ Виктора Гусарова.