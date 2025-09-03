НАБУ і САП перетворилися на справжню філію ФСБ в Україні, – експерт про підозру "кіберу" СБУ

НАБУ атакує співробітників СБУ, які протидіють Росії. Підозра "кіберу" СБУ Вітюку – це відповідь Службі за затриманих на співпраці з РФ Магамедрасулова та Гусарова. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній.

"НАБУ продовжують атакувати людей та структури, які борються з ворогом. На цьому тижні вони відзначилися відверто ворожим випадом. Вручили підозру одному з головних "кіберів" країни, бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, який організував масовані кібератаки на російські мережі та за яким полюють російські спецслужби. Підозра Вітюку за всіма ознаками виглядає як така собі "отвєтка" НАБУ на адресу СБУ за те, що Служба затримала на співпраці з росією детектива Бюро Магамедрасулова та ще одного співробітника НАБУ Віктора Гусарова, якого викрили на передачі таємної інформації до РФ", – написав експерт.

Він наголосив, що замість того, щоб сприяти Службі у захисті державних інтересів, у директора НАБУ Кривоноса вирішили задіяти Бюро у помсті СБУ.

Ще гіршим варіантом буде, впевнений експерт, якщо підозра НАБУ Вітюку – це елемент торгу. Мовляв – ви даєте задню по Магамедрасулову та Гусарову, а ми не чіпаємо вашого "кібера", розвинув думку він.

"Якщо це виявиться правдою, то такі дії керівництва НАБУ відчутно б’ють по суверенітету держави. Якщо з’ясується і буде доведено, що в НАБУ переслідували власні мотиви та інтереси російських спецслужб, "наздоганяючи" бригадного генерала СБУ, то ті, хто давав наказ на підозру Вітюку, можуть піти слідом за своїми підлеглими. Тільки цього разу за статтею 111 ККУ – "державна зрада", – зазначив Загородній.

Загалом, на його думку, такі дії – це ще одне підтвердження того, що НАБУ і САП перетворилися на справжню філію ФСБ в Україні.

"Бюро працює проти інтересів держави та суспільства, прикриваючись "боротьбою з корупцією", якої насправді немає. Вважаю, що НАБУ та САП потребують перезавантаження як каламутні конторки, які відверто ворожі державі. Та набирати в першу чергу туди потрібно людей, які служили в ЗСУ, а не відбиралися незрозумілими людьми та різного штибу активістами, які теж включились в кампанію по захисту підозрюваних в державній зраді", – підсумував експерт.

Як повідомлялось учора, НАБУ оголосило підозру ексдиректору департаменту кібербезпеки Іллі Вітюку, звинувативши його у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Служба безпеки України назвала дії Бюро помстою у відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня цього року".

У липні СБУ затримала Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Окрім того правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни та співпрацює зі спецслужбами рф і впливає на діяльність НАБУ. Також за підозрою у державній зраді та співпраці з ФСБ РФ було взято під варту співробітника НАБУ Віктора Гусарова.