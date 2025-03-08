Женщины, поздравляем с 8 Марта! Красивые картинки и открытки с праздником

Подготовили для женщин красивые картинки с праздником

В Украине и мире каждый год отмечают Международный женский день или День борьбы за права женщин. Праздник имеет постоянную дату — 8 марта. В этот день чествуют роль женщин в обществе и их достижения.

8 Марта как праздник не имеет ничего общего с красотой и нежностью. Он возник как следствие митингов женщин о равной оплате труда на уровне с мужчинами, возможности получать образование, водить авто. Основным требованием женщин было получить те же права и возможности, которые уже давно были у мужчин. Так 8 марта стало той датой, когда женщины ежегодно выступают против дискриминации и важности соблюдения своих прав.

В этот день в разных странах мира проводятся демонстрации по поводу прав женщин. Также устраивают лекции, семинары и другие мероприятия, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются женщины в личной жизни и профессиональной деятельности.

"Телеграф" сделал тематическую подборку картинок и открыток с 8 Марта. Присылайте их родным, близким, друзьям и коллегам-женщинам, чтобы почтить их в праздник.

Картинки с 8 Марта

Поздравление с 8 Марта, коллаж "Телеграфа"

Открытка с 8 Марта, коллаж "Телеграфа"

Открытка с поздравлением с Международным женским днем, коллаж "Телеграфа"

Искреннее поздравление с 8 Марта, коллаж "Телеграфа"

Поздравляем женщин с 8 Марта, коллаж "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, намерены ли в Украине отменить 8 Марта. В Верховной Раде может быть принят соответствующий закон.