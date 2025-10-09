Чтобы побеждать, военная сфера должна быть приоритетной, — Владислав Бельбас

Руководитель компании "Украинская бронетехника" – о необходимости инвестиций в оборонную промышленность

За четыре года войны государство не инвестировало ничего в частные оборонные предприятия, несмотря на то, что 80% поставок на фронт осуществляют именно частные производители. Об этом в эфире Радио NV заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, для того, чтобы побеждать, военная сфера должна быть приоритетной и главным критерием инвестирования должна быть эффективность, а не форма собственности.

"Учитывая ограниченный финансовый ресурс, который у нас есть, важно, чтобы государство максимально эффективно использовало каждую гривну, которая у нас есть в бюджете для обеспечения Сил обороны", — убежден Бельбас.

По его мнению, ситуация с инвестированием в приоритетные производства сейчас будет еще больше провисать.

"На данный момент ликвидировано Министерство стратегических отраслей промышленности, которое как раз занималось этим инвестированием. Осталось только Минобороны, но у него совсем другие задачи – собственно, не развитие оборонной промышленности, а закупки и обеспечения войск. Поэтому, предполагаю, что сейчас будет дополнительное проседание в вопросе поддержки развития стратегических предприятий со стороны государства", — считает Бель.

Он также заявил, что существующая практика постоянного ожидания окончания войны вредит привлечению западных инвестиций в оборонку.

"Мы должны вообще отойти от практики ожидания завершения войны, потому что при таких условиях ни один инвестор, ни один производитель не будет заинтересован инвестировать в отечественный ВПК. К примеру, какой-то бизнес хочет прийти в Украину, проинвестировать 100 млн евро на строительство какого-то военного завода. И если каждый день ему будут говорить: "Завтра перемирие, завтра прекращения огня", то он будет понимать, что риск потери средств для него слишком высокий, соответственно, не будет инвестировать. И если формировать у общества такие же ожидания, то общество также не будет инвестировать свой эмоциональный, умственный ресурс в разработку вооружения, в поддержку армии, поскольку живет надеждами, что завтра будет мир или перемирие", — добавил он.