Щоб перемагати, військова сфера має бути пріоритетною, — Владислав Бельбас

Керівник компанії "Українська бронетехніка" – про необхідність інвестицій в оборонну промисловість

За чотири роки війни держава не інвестувала нічого в приватні оборонні підприємства попри те, що 80% поставок на фронт здійснюють саме приватні виробники. Про це в ефірі Радіо NV заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, для того, щоб перемагати — військова сфера має бути приорітизована і головним критерієм інвестування має бути ефективність, а не форма власності.

"Враховуючи обмежений фінансовий ресурс, який ми маємо, важливо, щоб держава максимально ефективно використовувала кожну гривню, яка в нас є в бюджеті для забезпечення Сил оборони", — переконаний Бельбас.

На його думку, ситуація з інвестуванням в пріоритетні виробництва зараз буде ще більше провисати.

"На даний момент ліквідовано Міністерство стратегічних галузей промисловості, яке якраз займалося цим інвестуванням. Залишилося лише Міноборони, але в нього зовсім інші задачі – власне, не розвиток оборонної промисловості, а закупівлі та забезпечення війська. Тому, припускаю, що зараз буде додаткове просідання в питанні підтримки розвитку стратегічних підприємств з боку держави", — вважає Бельбас.

Він також заявив, що існуюча практика постійного очікування закінчення війни шкодить залученню західних інвестицій в оборонку.

"Ми маємо взагалі відійти від практики очікування завершення війни, тому що за таких умов жоден інвестор, жоден виробник не буде зацікавлений інвестувати у вітчизняний ВПК. До прикладу, якийсь бізнес хоче прийти в Україну, проінвестувати 100 млн євро на будівництво якогось військового заводу. І коли кожного дня йому будуть казати: "Завтра перемир'я, завтра буде припинення вогню", то він буде розуміти, що ризик втрати коштів для нього надто високий, відповідно, не буде інвестувати. І якщо формувати у суспільства такі ж очікування, то суспільство також не буде інвестувати свій емоційний, розумовий ресурс в розробку озброєння, в підтримку війська, оскільки живе сподіваннями, що завтра буде мир чи перемир'я", — додав він.