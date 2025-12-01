Малюк ввел "санкции" против "теневого флота" РФ. Это козырь в мирных переговорах, — эксперт

Морские дроны Службы безопасности Украины начали уничтожать "теневой флот" РФ. Это дает Украине дополнительные козыри в мирных переговорах. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что удары морских дронов Sea Baby будут иметь существенные последствия и для бюджета нашего врага, и для всей военно-морской ситуации в Черноморском регионе. "Очень точно был выбран тайминг — как раз перед переговорами с американской стороной. Это демонстрация очень важного козыря, как любит говорить Дональд Трамп. Малюк в очередной раз продемонстрировал, что санкции СБУ — одни из самых действенных в этой войне. Спецслужба в очередной раз провела образцовую и ювелирно точную спецоперацию мирового уровня, которую будут изучать коллеги из других стран", — отмечает экс-нардеп.

"СБУ снова модернизировала свою уникальную разработку — морские дроны, которые теперь могут преодолевать сверхдлинные расстояния и нести усиленную боевую часть. Морские дроны стали важным фактором во всей войне: поражение Крымского моста, изменение баланса сил в Черном море, что позволило нам восстановить собственный морской коридор, а теперь — удар по теневому флоту РФ. Это только основные спецоперации Службы с использованием этой разработки", — пишет Черненко.

Политолог акцентирует, что подчиненные Малюка нанесли удар туда, где он принесет наибольший вред врагу. "Теневой флот" в условиях санкций имеет для россиян ключевое значение — он обеспечивает до 30% экспорта нефти. А через порты Черного моря проходит четверть всей нефти врага. Еженедельно Россия зарабатывает около 1 миллиарда долларов именно благодаря теневому флоту. Каждое из пораженных судов могло перевозить нефти на 70 млн долларов. Но потери россиян после ударов СБУ этими 70 миллионами не ограничатся: теперь из-за рисков вырастет цена фрахта и стоимость страхования для всех кораблей. А это значит, что перевозить кремлевскую нефть станет гораздо менее выгодно, поскольку существенно возрастут логистические расходы", — резюмирует эксперт.