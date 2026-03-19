Конец эпохи молчания? 4 версии, почему пропагандист Ремесло выступил против Путина и Кабаевой

Эксперты ищут причины неожиданной критики российского руководства

Российский юрист и блогер-пропагандист Илья Ремесло буквально взорвал соцсети в РФ неожиданно жесткой критикой Владимира Путина. Однако эти заявления могут быть не просто личной позицией блогера.

"Телеграф" пообщался с экспертами, чтобы понять, что стоит за скандальными словами Ремесло: личное мнение, попытка отвлечь внимание от социальных и экономических проблем или возможная провокация Кремля с политической целью.

"Ура-патриоты" на грани: начинают критиковать Путина

Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко напоминает, что российское население делится на два больших слоя: пассивное большинство (около 63–65%) и активное "ура-патриотическое" меньшинство, которое долгое время было локомотивом провоенной повестки и ключевым фактором поддержки режима. Ремесло, по словам эксперта, является классическим представителем этой группы.

Но это провоенное меньшинство в течение последних примерно пяти-шести месяцев начинает обозляться. Оно начинает все больше чувствовать, что война идет в тупик. Они понимают, что страна движется не совсем в том направлении, куда бы им хотелось. И они в своей самой радикальной части становятся антипутинскими кино. Как бы это парадоксально ни звучало, хотя они являются с другой стороны абсолютным якорем режима Путина сказал собеседник.

Катализатором всех этих процессов, по словам Денисенко, является закрытие Telegram и в целом замедление интернета как такового в России. Он лишь ускорил и усилил процессы, которые уже происходили и протестные настроения обострились.

Речь идет о так называемых "ура-патриотах" — активной части общества, которая традиционно поддерживает войну и правительство. Среди них особенно заметны "z-военкоры". С 2023 по 2026 годы было уже несколько волн давления на этих блогеров: их пытались "заглушить", маргинализировать или вообще убрать с медиапространства. Например, одним из самых ярких случаев стало закрытие медиахолдинга Пригожина, который просто исчез.

Справка: Уничтожение медиахолдинга Евгения Пригожина (основной актив — группа "Патриот", включавшая РИА ФАН, "Невские новости", "Народные новости" и другие ресурсы) произошло летом 2023 года, сразу после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" 23–24 июня 2023 года.

Что касается высказываний Ремесло, то, по мнению Денисенко, его критика войны в Украине и экономического ущерба для страны не является антироссийской — он просто хочет, чтобы война шла по другому сценарию. Помимо войны, вторым важным фактором недовольства стал резкий спад уровня жизни среднего россиянина по всей стране, даже в регионах с высокой концентрацией оборонного производства.

Он просто единственный, кто пока не побоялся столь громко заявить об этих вещах отметил собеседник.

Картина будущего, которую видят "ура-патриоты", всё меньше совпадает с видением российских властей, которые мыслят категориями исторического процесса, а не сохранения людей". При этом, новые "голоса критики" могут появиться, но пока их количество неизвестно. В настоящее время можно наблюдатб радикализацию "зетпатриотической" прослойки, прежде всего в Telegram, где отдельные каналы становятся платформой для частично оппозиционных идей.

Четыре версии

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" сказал, что если бы подобную критику выразил обычный оппозиционер, это было бы одной ситуацией. Но Илья Ремесло — человек с репутацией провокатора и доносчика, долгое время известный среди "ура-патриотов". Именно поэтому резкая смена позиции и громкая критика вызывают подозрения о том, что это может быть заказной провокацией с гарантиями личной безопасности.

Есть несколько версий причин такого поведения:

Это может быть отражением внутренней борьбы в Кремле и попыткой показать недовольство войной среди лояльных к Путину кругов.

Провокация может отвлекать внимание от проблем с интернетом, социально-экономических трудностей и других острых вопросов в России.

Возможно, создается новая оппозиционная фигура, антипутинский лидер — "псевдонавальный".

Есть и более простая версия: у Ремесло мог произойти нервный срыв или иные личные причины.

Но то, что у человека какой-то надлом произошел нервный по каким-то причинам, это тоже вполне логичная версия. Но я бы сейчас не воспринимал эту историю как проявление политической борьбы, что в России начинается бунт, даже сторонники Путина восстают и так далее объясняет свою позицию Фесенко.

Однако громкие высказывания Ильи Ремесло показывают растущее недовольство действиями Кремля, включая проблемы с доступом к интернету, отключение Telegram и ограничения мобильной связи. Эти факторы уже вызывают раздражение среди населения.

Это, я думаю, отражение противоречивых процессов, которые сейчас происходят в России — отражение определенных разломов даже среди лояньной публики, тех, кто поддерживал Путина. В этом смысле, да, это можно рассматривать как один из проявлений того, что ситуация в России меняется. Но не стоит делать из этого таких системных и каких-то стратегических выводов подытожил собеседник.

"Через три дня должна появиться какая-то ясность"

Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина также поделился своим мнением с "Телеграфом" о том, кому это может быть выгодна подобная критика Путина и чью точку зрения отстаивает Илья Ремесло.

Пока никто не знает и не понимает отметил он.

Также на своей странице в Facebook журналист акцентировал, что Илья Ремесло начал открыто критиковать избранницу Путина Алену Кабаеву и её детей. Эта тема в РФ считается "железобетонным" табу, и подобные высказывания практически никогда не остаются без последствий.

"Поэтому если в ближайшие три дня Ремесло не умрет или не сядет, то я серьезно начну думать, что Путина отстранили от власти. Кто отстранил? Здесь можно только теоретизировать: ну, например, какие-то начальники в ФСБ, готовые договориться с Трампом, чтобы вернуть все обратно, к довоенной жизни. В Москве они получили бы огромную поддержку с такой повесткой. Но это только чистые спекуляции. Пока ждем: дня через три должна появиться какая-то ясность в этом вопросе", — говорится в сообщении.

Илья Ремесло в психбольнице?

Интересно, что уже в четверг 19 марта, на следующий день после громкой критики, появились сообщения о том, что Ремесло якобы угодил в психиатрическую лечебницу.

Так, например, бывший украинский политик и ныне путинист Олег Царев в своем Telegram-канале заявил, что якобы Ремесло сейчас находится в психиатрической больнице, где проходит лечение.

"Самое разумное решение. Самое гуманное решение", — заявил он.

Российский блогер и автор статей Александр Картавых в своем Telegram-канале также заявляет, что Ремесло якобы находится в психиатрической больнице. Ему это якобы подтвердил один из работников медучреждения.

"Самый, пожалуй, логичный ход", — говорится в сообщении.

Тем временем прокомментировал происходящее блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале. Он акцентировал, как пропагандисты радуются, что их коллегу, который пошел против них, отправили в психиатрическую больницу.

Предыстория

Вечером 17 марта в своем Telegram-канале Илья Ремесло высказался о причинах, по которым он перестал выражать поддержку Путину. Всего он выделил 5 главных факторов.

Война против Украины — юрист считает её тупиковой и затяжной.

— юрист считает её тупиковой и затяжной. Ущерб экономике и уровню жизни — указывает на санкции, потери ресурсов и ухудшение благосостояния россиян.

— указывает на санкции, потери ресурсов и ухудшение благосостояния россиян. Ограничение свободы интернета и СМИ — критикует блокировки, цензуру и усиление контроля над информацией.

— критикует блокировки, цензуру и усиление контроля над информацией. Слишком долгий срок у власти — отмечает, что Путин находится у власти более 20 лет и не собирается уходить.

— отмечает, что Путин находится у власти более 20 лет и не собирается уходить. Игнорирование граждан и отсутствие обратной связи — считает, что власть не слышит людей, а политическая конкуренция и оппозиция фактически отсутствуют.

— считает, что власть не слышит людей, а политическая конкуренция и оппозиция фактически отсутствуют. Тяга к роскоши — обвинения в чрезмерном богатстве, наличии резиденций и использовании ресурсов страны в личных интересах вместо развития государства.

Блогер высказался и о "сомнительной ценности захваченных территорий Украины". То есть, они разрушены, требуют огромных затрат на восстановление и не приносят пользы обычным гражданам.

После этого в сети стали гадать, что же могли означать высказывания Ремесло, поскольку в РФ не принято открыто критиковать своего лидера.

Однако после резонансных постов, он выпустил еще один, который уже касался дочерей Путина и непосредственно общих детей его с Алиной Кабаевой.

"Понятно, что нужно обеспечивать детям безопасность, но во всем нужна мера. Беда в том, что Путин очень трусливый человек. И он сильно запугал своих детей. Дочери Путина не носят его фамилию, что является полным абсурдом. Все знают, кто такие на самом деле Тихонова и Воронцова. Отказ от родовой фамилии отца из-за страха – что может быть более жалким? Стоит ли говорить о том, что свою карьеру (и жизнь) они так и не построили", — говорится в посте.

Ремесло заявил, что дочери Путина и гимнастки могут быть под постоянным контролем.

"Что касается младших детей от Кабаевой, то судя по утечкам в ютюбе (так уж работает кадровая политика нашего стратега, что его тайны продают по сходной цене, несмотря на борьбу с интернетом), это хорошие и симпатичные дети. Надеюсь, им не придется провести жизнь взаперти в золотой клетке и страхе. Вообще, я бы предложил Владимиру Путину пройти 10-12 сеансов у психоаналитика (специалиста я подскажу). У него явно неотработан детский страх и потребность контролировать, которые он перенес на свою взрослую жизнь, а затем и на жизнь своих детей. Про граждан России и говорить не приходится", — пишет он.

Кто такой Илья Ремесло

Родился 5 сентября 1983 в городе Нальчик (Россия).

Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете, окончил юридический факультет.

Свою первую популярность Ремесло получил благодаря противостоянию с Алексеем Навальным. По его словам, в молодости он с симпатией относился к политику и писал ему комплиментарные посты в "Живом журнале".

В 2014 году он основал Ассоциацию юристов Санкт-Петербурга и был делегирован в Общественную палату Российской Федерации. Был членом Общероссийского народного фронта (ОНФ) и участвовал в комиссиях по развитию медиа и информационного сообщества.

В разное время Ремесло активно критиковал независимых журналистов, оппозиционных блогеров и политиков. Он подавал обращения в прокуратуру, полицию и другие ведомства против представителей оппозиции и СМИ.

