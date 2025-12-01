Малюк ввів "санкції" проти "тіньового флоту" РФ. Це козир у мирних перемовинах, — експерт

Морські дрони Служби безпеки України почали нищити "тіньовий флот" РФ. Це дає Україні додаткові козирі у мирних перемовинах. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт вважає, що удари морських дронів Sea Baby матимуть суттєві наслідки і для бюджету нашого ворога, і для всієї військово-морської ситуації в Чорноморському регіоні. "Дуже точно був обраний таймінг — якраз перед переговорами з американською стороною. Це демонстрація дуже важливого козиря, як любить казати Дональд Трамп. Малюк вкотре продемонстрував, що санкції СБУ — одні з найдієвіших у цій війні. Спецслужба вкотре провела зразкову й ювелірно точну спецоперацію світового рівня, яку будуть вивчати колеги з інших країн", — наголошує екснардеп.

"СБУ знову модернізувала свою унікальну розробку — морські дрони, які тепер можуть долати наддовгі відстані та нести посилену бойову частину. Морські дрони стали важливим фактором у всій війні: ураження Кримського мосту, зміна балансу сил у Чорному морі, що дозволило нам відновити власний морський коридор, а тепер — удар по тіньовому флоту рф. Це лише основні спецоперації Служби з використанням цієї розробки", — пише Черненко.

Політолог акцентує, що підлеглі Малюка завдали удару туди, де він завдає найбільшої шкоди ворогу. "Тіньовий флот" в умовах санкцій має для росіян ключове значення — він забезпечує до 30% експорту нафти. А через порти Чорного моря проходить чверть всієї нафти ворога. Щотижня росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту. Кожне з уражених суден могло перевозити нафти на 70 млн доларів. Але втрати росіян після ударів СБУ цими 70 мільйонами не обмежаться: тепер, через ризики, зросте ціна фрахту та вартість страхування для всіх кораблів. А це означає, що перевозити кремлівську нафту стане значно менш вигідно, оскільки суттєво зростуть логістичні витрати", — резюмує експерт.