"Украинская бронетехника" и благотворительный фонд "МИР И КО" передали ВСУ три багги VOLS

"Украинская бронетехника" вместе с благотворительным фондом "МИР И КО" передали три бага VOLS 6-му отдельному полку рейнджеров Сил специальных операций ВСУ.

Средства на них были собраны благотворительным фондом, иностранными донорами, а также самим подразделением военных. Уже сегодня машины отправляются усиливать подразделение на Харьковском направлении.

"Впервые берем эти багги для наших эвакуационных экипажей, если понравится, будем заказывать еще", — говорит военный полка.

VOLS – легкий и маневренный багги, обеспечивающий оперативные логистические потребности на фронте, а также используемый для эвакуационных задач.

Спрос на эту технику высокий: сотни таких машин уже работают в разных подразделениях на передовой. Однако закупают их преимущественно волонтерские фонды и непосредственно воинские части, ведь кодификация VOLS на государственном уровне до сих пор не завершена — в Генштабе уже больше года идет разработка технических требований к нему.

"Ниша легких тактических машин в Украине пустая — именно поэтому мы и сделали VOLS как ответ на реальную потребность фронта. Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что успешно применяется на передовой", — отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.