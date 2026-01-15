"Українська бронетехніка" та благодійний фонд "МИР І КО" передали ЗСУ три багі VOLS

"Українська бронетехніка" разом з благодійним фондом "МИР І КО" передали три багі VOLS 6-му окремому полку рейнджерів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Кошти на них були зібрані благодійним фондом, іноземними донорами, а також самим підрозділом військових. Вже сьогодні машини вирушають посилювати підрозділ на Харківському напрямку.

"Вперше беремо ці багі для наших евакуаційних екіпажів, якщо сподобається, то будемо замовляти ще", — каже військовий полку.

VOLS — легкий і маневрений багі

VOLS — легкий і маневрений багі, який забезпечує оперативні логістичні потреби на фронті, а також використовується для евакуаційних завдань.

Попит на цю техніку високий: сотні таких машин уже працюють у різних підрозділах на передовій. Проте закуповують їх переважно волонтерські фонди та безпосередньо військові частини, адже кодифікація VOLS на державному рівні досі не завершена — у Генштабі вже понад рік триває розробка технічних вимог до нього.

"Ніша легких тактичних машин в Україні порожня — саме тому ми й зробили VOLS як відповідь на реальну потребу фронту. Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", — зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.