За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича, — эксперт назвал причины

Свежее исследование КМИС о доверии и недоверии к государственным деятелям показывает, что Петр Порошенко оказался среди политиков с высоким уровнем общественной неприязни – рядом с лидером бывшей ОПЗЖ Юрием Бойко и пророссийским пропагандистом Алексеем Арестовичем. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук, комментируя данные социологии.

"Если в этом рейтинге наибольшее доверие к президенту и военным объясняется логично — они фундамент украинского сопротивления агрессору, то как раз недоверие к политикам носит разный характер. Антирейтинг традиционно возглавляют коррупционеры, предатели, и откровенные коллаборационисты. ТОП персонажей, к кому хуже всего относятся или же вообще ненавидят украинцы, это — Порошенко, Арестович, Бойко", — пишет Петр Олещук.

Эксперт отмечает, что недоверие украинцев к Порошенко на уровне 77% носит системный характер и только растет в течение войны.

"Война началась в далеком 2014 году. Уже тогда тысячами погибали украинцы от войск путина. А Порошенко, будучи президентом, одной рукой обнимал диктатора, другой – награждал героев посмертно, а затем снова торговал с россией. Его обвиняют в содействии размещению Черноморского флота рф в Крыму, махинациях со Свинарчуками и Медведчуком, торговле углем с ОРДЛО и связях с УПЦ МП», — пишет Петр Олещук.

Отдельно Олещук акцентирует внимание на информации о рекордном обогащении Порошенко в войну.

"Настоящая родина его семьи – Великобритания. Там его дети, внуки. Там его род. В достатке и защите. Со светом и теплом. Сейчас Порошенко – самый богатый политик Украины. Петр — богаче всех 720 депутатов Европарламента. Его фракция в Верховной Раде воюющей страны — самая богатая фракция во всей Европе", — пишет Олещук.

Кроме того, по словам эксперта, сильное недоверие украинцев к этому политику объясняется и его пиаром на войне.

"Военные будут ждать дронов, на которые задонатили украинцы, до тех пор, пока Порошенко не вернется с отдыха из-за границы и не запишет пафосное видео. Это известно широкой общественности", — отмечает эксперт.