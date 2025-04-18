Родилась в России, любит экстрим и чуть не лишилась носа: как выглядит и что известно о жене мэра Днепра Филатова

На днях ее магазин в Днепре "развалили" россияне

Мэр города Днепр, который почти ежедневно подвергается ударам россиян, Борис Филатов счастлив в браке более 30 лет. На днях, во время одной из беспилотных атак, пострадал магазин его жены — Марины Филатовой.

Родилась женщина 10 июля 1973 года в российском городе Александров Владимирской области. Она имеет украинские корни, ведь ее мама из Мариуполя. После переезда семьи в Украину 17-летняя Марина поступила в Днепропетровский государственный университет на исторический факультет.

Знакомство с Борисом Филатовым

Марина в детстве и с мамой. Фото: instagram.com/maryna.filatova

Во время учебы на первом курсе Марина познакомилась со своим будущим мужем. "История очень необычная. Я уже был на третьем курсе, хотел заработать. Поехали летом в стройотряд… А Марина только поступила в вуз и приехала собирать огурцы. Жили мы в студенческом оздоровительном лагере в Булаховке. И вот однажды мы выходим из автобуса в провонявшихся робах, и я вижу за воротами девушек, играющих в бадминтон. Среди них была и Марина. Я посмотрел на нее и подумал: "Наверное, ты на ней женишься!" Не знаю, почему мне пришла такая мысль, ведь я даже не знал, как ее зовут", — рассказывал мэр Днепра в 2020 году.

Борис и Марина Филатовы в молодости. Фото: 49000.com.ua

Поженилась пара 1 июня 1993 года. "30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень. Я вообще не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений. Особенно если у каждого свой стержень, который невозможно сломать. Но я верю в то, что еще как минимум тридцать лет мы будем ждать друг друга из всех жизненных "приключений". А потом сядем в уютные кресла и расскажем все, что с нами случилось за все эти годы", – писала Филатова в 2023 году.

У супругов есть единственная дочь Екатерина. Девушка родилась в 1994 году. Она окончила Лондонский университет искусств.

Чем занимается Марина Филатова

Известно, что Марина Филатова занимает пост президента Федерации легкой атлетики Днепра. Она увлечена спортом и общественной деятельностью. За ее плечами — множество покоренных горных вершин.

В январе 2022 года жена Филатова, в составе альпинистской группы, поднялась на самую высокую точку Антарктиды — пик Винсона. Во время восхождения она получила серьезные обморожения. На опубликованных в сети фото женщина позировала с отмороженным носом.

"Честно говоря, именно за эту вершину я такую цену заплатить была не готова. Мне даже пророчили ампутацию. Но я очень пыталась лечиться, соблюдать все правила. Теперь о случившемся мне напоминают лишь шрамы и повышенная чувствительность к холоду", — писала Марина после случившегося.

Начиная с конца 2013 года, Филатова увлекается марафонами. Она также является основательницей общественной организации Start Dnipro, де всех желающих учат здоровому бегу и готовят к марафонам. Марина берез участие в них как в Украине, так и за ее пределами.

Кроме того, жена мэра Днепра — активная путешественница. В 2021 году Марина была в Кении и восхищалась в соцсетях необычной жизнью местных жителей. Она также делилась фото с гостиницы, расположенной на территории Африканского фонда защиты животных. Здесь приходят к гостям жирафы и "выпрашивают" у них еду.

Свою страницу в Инстаграме Филатова веде на украинском языке, однако намного раньше посты жены мэра Днепра были на русском. В любое новое место Марина берет сине-желтый флаг. Сейчас ей 51 год.

Напомним, что в 2014 году мэр Славянская назвала российских боевиков "донецкими ребятами". Ранее "Телеграф" писал, где сейчас скандальна Неля Штепа.