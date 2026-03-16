Просто Царь-АТБ: как выглядит самый большой супермаркет и где он находится (фото и видео)

В Кривом Роге есть "АТБ" размером с дворец. Люди называют его "АТБище" или "Царь-АТБ".

Видео и фото "дворца АТБ" публикуют в соцсетях. Местные жители спорят о том, стоило ли отдавать здание магазину.

В здании есть два этажа и королевский вход. Однако сам супермаркет занимает только первый этаж.

АТБ в бывшем Доме культуры в Кривом Роге. Фото - соцсети

Торговая точка разместилась в бывшем Гданцевском Доме культуры, построенном в 1951 году в стиле неоклассицизма с колоннами, лепниной и балконами. Именно такая архитектура в СССР была свойственна зданиям, возводившимся для учреждений культуры.

Дом культуры в Кривом Роге. Фото - veskr.com.ua

Старое здание одели в навесной вентилируемый фасад черного цвета, однако сзади остался полуразрушенный балкон.

Уцелевшая часть ДК. Фото - соцсети

Часть жителей Кривого Рога возмущены тем, что здание полностью изменило свой облик. Однако есть и такие, которые радуются уже тому, что оно выглядит приличнее, поскольку до модернизации оно разрушалось.

АТБ в бывшем Доме культуры в Кривом Роге. Фото - соцсети

Кто-то считает, что советские Дома культуры вообще не стоит сохранять, поскольку они не представляют архитектурной ценности и строились как под копирку.

