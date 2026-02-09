Подразделения внутреннего контроля НАБУ и САП "покрывают своих", закрывая глаза на недобросовестность, – экс-нардеп

Международные комиссии по отбору руководителей различных государственных органов все чаще признают кандидатов от НАБУ и САП недобросовестными, однако эти детективы и прокуроры продолжают работать в антикоррупционных учреждениях. Подразделения внутреннего контроля антикорорганов не видят подобных фактов и не реагируют на них, поскольку речь идет о "своих". Об этом написал на своей странице в Фейсбук народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Это уже как-то вошло в традицию, когда прокуроры САП и детективы НАБУ массово штурмуют различные конкурсы. Там их комиссия с международниками признает недостойными возглавить орган, потому что есть признаки недобросовестности, но в то же время это не мешает им и дальше работать в антикорсистеме. Но в НАБУ же есть собственное подразделение внутреннего контроля, который и должен это первым видеть и реагировать. Но не видит. И даже сейчас не видят или не хотят видеть, потому что "сукин сын, но свой сукин сын", — отметил экс-нардеп.

Он напомнил, что последний такой прецедент – кандидат на главу Государственной таможенной службы Украины, детектив НАБУ Михаил Буртовой.

"Этот кадр антикорсистемы пытается на полном серьезе убедить простой люд в том, что с детских лет экономил до 80% доходов, питался всю жизнь исключительно с передачек из села, его мать получила 60+ земельных участков в течение его тяжелой борьбы в НАБУ с коррупционной гидрой, при этом не имея этого честного объяснения владения этим имуществом. И НАБУ этого не замечает", — заявил Береза.

Он отметил наличие у Буртового набора, присущего для недобросовестных чиновников.

"Вообще этот кандидат на главу таможни собрал весь комплекс счастливого госслужащего – непонятное имущество родственников, автомобили по заниженным ценам, экономия с яслей, тяготение к науке без ущерба службе. Возможно, он еще и успел адвокатское свидетельство оформить, работая детективом, также "без отрыва от производства"?", — подытожил экс-нардеп.