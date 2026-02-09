Підрозділи внутрішнього контролю НАБУ та САП "покривають своїх", заплющуючи очі на недоброчесність, – екснардеп

Міжнародні комісії з відбору керівників різних державних органів дедалі частіше визнають кандидатів від НАБУ та САП недоброчесними, однак ці детективи та прокурори продовжують працювати в антикорупційних інституціях. Підрозділи внутрішнього контролю антикорорганів не бачать подібних фактів та не реагують на них, оскільки йдеться про "своїх". Про написав на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"Це вже якось увійшло в традицію, коли прокурори САП та детективи НАБУ масово штурмують різні конкурси. Там їх комісія з міжнародниками визнає недостойними очолити орган, бо є ознаки недоброчесності, але водночас це не заважає їм й далі працювати в антикорсистемі. В НАБУ ж є власний підрозділ внутрішнього контролю, який і має це першим бачити і реагувати. Але ж не бачить. І навіть зараз не бачать чи не хочуть бачити, бо "сучий син, але ж свій сучий син", – зазначив екснардеп.

Він нагадав, що останній такий прецедент – кандидат на голову Державної митної служби України, детектив НАБУ Михайло Буртовий.

"Цей кадр антикорсистеми намагається на повному серйозі переконати простий люд в тому, що з дитячих років економив до 80% доходів, харчувався все життя виключно з передачок з села, його мати отримала 60+ земельних ділянок протягом його тяжкої боротьби в НАБУ з корупційною гідрою, при цьому не маючи чесного пояснення володіння цим майном. І НАБУ цього не помічає", — заявив Береза.

Він наголосив на наявність у Буртового набору, притаманного для недоброчесних чиновників.

"Взагалі цей кандидат на голову митниці зібрав весь комплекс щасливого держслужбовця – незрозуміле майно родичів, автівки за заниженими цінами, економія з ясел, тяглість до науки без шкоди службі. Можливо, він ще й встиг адвокатське свідоцтво оформити, працюючи детективом, також "без відриву від виробництва"?", – підсумував екснардеп.