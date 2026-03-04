Метод "сэндвича": политолог рассказал, как имя Александра Петровского искусственно вплели в историю с похищением на Бали

Историю с похищением украинца Игоря Комарова на индонезийском острове Бали могли использовать в качестве информационного повода для медийной атаки против днепровского бизнесмена Александра Петровского. Об этом в своем блоге пишет политолог Владимир Цыбулько.

По словам эксперта, в реальную историю исчезновения стали добавлять манипулятивные детали, пытаясь связать ее с известными бизнес- и политическими фигурами Днепра.

"Похищение Комарова — это реальная человеческая трагедия, которую искусственно "обрастили" нужными манипулятивными деталями. В частности, к делу безосновательно пытаются привязать известного днепровского бизнесмена Александра Петровского", — отмечает Цыбулько.

Политолог объясняет, что подобные информационные кампании имеют характерную структуру: к реальному событию постепенно добавляют новые элементы, формирующие нужный информационный контекст.

"Схема проста: появляется новость об исчезновении, к ней искусственно добавляют родственную связь, активируют старые медийные ярлыки (например "криминальный авторитет по прозвищу "Нарик") и завершают это тезисами о сети мошеннических колл-центров, которые якобы работают под его прикрытием", — объясняет.

По словам Цыбулько, такая технология типична для информационных операций и базируется на сочетании правдивых фактов с манипулятивными интерпретациями.

По его мнению, главной целью подобной информационной кампании является не установление обстоятельств похищения, а "репутационное киллерство" людей, оказывающих значительное финансовое и общественно-политическое влияние.

Эксперт предполагает, что информационная атака может быть связана как с внутренней борьбой за влияние в Днепре, так и с интересами российских спецслужб.

"Для ФСБ дискредитация таких фигур по теме "криминала и колл-центров" – идеальный способ мести", — отмечает Цыбулько, напоминая о роли Петровского в противодействии "русской весне" в Днепре 2014 года и содействии получению Томоса украинской церковью.

По мнению политолога, подобные информационные кампании могут становиться все более частыми.

"Нам всем следует привыкать: таких кампаний будет становиться только больше, а методы — все более изощренными. А следующей жертвой "балийского сценария" может стать любой, чье влияние мешает архитекторам новых политических раскладов", — предупреждает Владимир Цыбулько.