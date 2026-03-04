Укр

Пригоревшая кастрюля засияет как новенькая. Американка показала, чем отмыть ее от нагара (видео)

Катерина Любимова
Как отмыть пригоревшую кастрюлю Новость обновлена 04 марта 2026, 14:58
Как отмыть пригоревшую кастрюлю. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Спасти пригоревшую кастрюлю сложно, но есть проверенный метод

На посуде после готовки часто остается жир и старый нагар, который тяжело удалить обычными средствами. Но можно обойтись и "без химии", если знать несколько эффективный домашний лайфхак

В TikTok американка поделилась видео, как сделать кастрюлю идеально чистой. Вам потребуется всего одно средство.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю

После приготовления еды на кастрюле часто остается пригоревший жир, и избавиться от него обычными средствами бывает крайне сложно. Но на помощь приходит простой, но эффективный лайфхак, который потребует минимум усилий и подручных средств.

Главным ингредиентом является пищевая сода. Этот универсальный порошок обладает мягким абразивным действием, которое позволяет аккуратно "снять" пригоревшие остатки, не повреждая поверхность эмали. Кроме того, сода вступает в реакцию с жиром, расщепляя его на более мелкие частицы, что делает очистку максимально простой и безопасной.

Просто смешайте 1/4 стакана соды с каплей воды, чтобы образовалась консистенция пасты. Получившуюся смесь аккуратно нанесите на загрязненные участки кастрюли и оставьте на 1–2 часа, или пока паста полностью не высохнет. После этого возьмите жесткую губку и протрите пригоревшие места. Остатки соды и жира смойте теплой водой. В результате ваша кастрюля засияет как новая!

Как отмыть кастрюлю от нагара
Как отмыть кастрюлю от нагара, Фото: ИИ

