Метод "сендвіча": політолог розповів, як імʼя Олександра Петровського штучно вплели в історію з викраденням на Балі

Історію із викраденням українця Ігоря Комарова на індонезійському острові Балі могли використати як інформаційний привід для медійної атаки проти дніпровського бізнесмена Олександра Петровського. Про це у своєму блозі пише політолог Володимир Цибулько.

За словами експерта, до реальної історії зникнення почали додавати маніпулятивні деталі, намагаючись пов’язати її з відомими бізнес- та політичними фігурами Дніпра.

"Викрадення Комарова — це реальна людська трагедія, яку штучно "обростили" потрібними маніпулятивними деталями. Зокрема, до справи безпідставно намагаються прив'язати відомого дніпровського бізнесмена Олександра Петровського", — зазначає Цибулько.

Політолог пояснює, що подібні інформаційні кампанії мають характерну структуру: до реальної події поступово додають нові елементи, які формують потрібний інформаційний контекст.

"Схема проста: з’являється новина про зникнення, до неї штучно додають родинний зв'язок, активують старі медійні ярлики (як-от "кримінальний авторитет на прізвисько "Нарік") і завершують це тезами про мережу шахрайських кол-центрів, які начебто працюють під його прикриттям", — пояснює експерт.

За словами Цибулька, така технологія є типовою для інформаційних операцій і базується на поєднанні правдивих фактів із маніпулятивними інтерпретаціями.

На його думку, головною метою подібної інформаційної кампанії є не встановлення обставин викрадення, а "репутаційне кілерство" людей, які мають значний фінансовий та суспільно-політичний вплив.

Експерт припускає, що інформаційна атака може бути пов’язана як із внутрішньою боротьбою за вплив у самому Дніпрі, так і з інтересами російських спецслужб.

"Для ФСБ дискредитація таких постатей через тему "криміналу та кол-центрів" – ідеальний спосіб помсти", — зазначає Цибулько, нагадуючи про роль Петровського у протидії "русской весні" у Дніпрі 2014 року та сприянні отриманню Томоса українською церквою.

На думку політолога, подібні інформаційні кампанії можуть ставати дедалі частішими.

"Нам усім варто звикати: таких кампаній ставатиме лише більше, а методи — дедалі витонченішими. А наступною жертвою "балійського сценарію" може стати будь-хто, чий вплив заважає архітекторам нових політичних розкладів", — попереджає Володимир Цибулько.