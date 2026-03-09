Налогообложение игорного бизнеса в Украине должно стать более прозрачным и понятным для бизнеса — профильная ассоциация

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) в ближайшее время должно предложить Кабинету министров изменения в Налоговый кодекс, целью которых является более прозрачная и понятная система налогообложения игорного бизнеса, сообщил президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) Александр Когут.

"Это крупный совместный проект Минцифры, Ernst&Young и нашей ассоциации. Первый этап работы с Ernst&Young — законотворческий: все, что касается изменений налогообложения индустрии и коррекции Налогового кодекса. Мы считаем, что рынок азартных игр "перезрел" к более понятным налоговым правилам", — сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Когута, автор документа — Минцифры, первый драфт его уже готов, так что подача в Кабмин ожидается в ближайшее время.

"К сожалению, понимание налогового законодательства украинскими судами и налоговой службой разные. Это дает основания для давления на бизнес. Настало время перезагрузки, пора снизить отраслевые риски. Индустрия хочет более четкой и понятной системы налогообложения", — пояснил он актуальность документа.

Как отметил Когут, участники рынка готовы к открытой дискуссии с Минцифры и депутатами по этому проекту поправок в Налоговый кодекс.

"Мы увидим, какой будет финальная версия документа в Кабмине. У нас с Минцифры общее видение подходов: налоги должны быть более простыми, прозрачными, а изменения в Налоговый кодекс никоим образом не должны приводить к падению доходов бюджета", — подчеркнул президент ассоциации.

Когут особо подчеркнул, что совокупная эффективная ставка налогообложения игорного бизнеса в Украине на уровне около 28,3% остается одной из причин высокой тенизации отрасли.

"Такая высокая ставка для Украины — это честный и откровенный ответ на вопрос, почему сегодня почти полрынка находится в тени. Если мы хотите увеличить белый рынок, нужно сделать налоги хотя бы проще. Мы сейчас не говорим об уменьшении налогов", — отметил он.

По оценкам KANTAR, Gradus и Factum, которые ранее приводила АУОГБ, нелегальный сегмент украинского игорного рынка составляет от 39% до 53%, а большие налоги для физических лиц среди четырех ключевых факторов, влияющих на выбор игроков, где играть: в легальном или нелегальном казино.

Когут считает, что увеличение налогов в индустрии гемблинга и введение ограничений для игроков всегда приводят к миграции игроков в тень и уменьшают налоговые вычеты.

"Это — аксиома рынка, уже проверенная на многих рынках. Мы верим, что в правительстве это прекрасно понимают. Налоговые и регуляторные решения должны четко просчитываться. Многие страны, например Польша и страны Балтии, уже пришли к тому, чтобы снижать налоги для отрасли", — утверждает Когут.

По данным ассоциации, в 2025 году игорная отрасль Украины уплатила рекордные 17,4 млрд грн налогов, из которых 78,7% (13,7 млрд грн) обеспечили члены АУОГБ. По словам Когута, из пяти видов налогов, которые генерирует отрасль в бюджеты разных уровней, больше всего проблем у легальных операторов возникает с тремя: налогом на прибыль, налогом на GGR (валовой доход от игр) и налогообложением доходов физических лиц.

"Есть двойное толкование существующих законов, это порождает суды, скандалы и становится предпосылкой для нестабильности бизнеса. Это репутационно сказывается на отрасли. Через изменение законодательства мы хотим снизить операционные риски для всей отрасли — сделать налоговые правила более четкими и одинаково применяемыми для всех — и для бизнеса, и для контролирующих органов", – пояснил.

Как отметил Когут, неизвестно, в каком виде поправки в Налоговый кодекс поступят в парламент, однако еще раз выразил убеждение: любая попытка увеличения налогов для отрасли будет иметь обратный эффект.

Он добавил, что в будущем ассоциация планирует с участием специалистов "Большой четверки" представить правительству и народным депутатам специальное исследование относительно того, как налоговые системы разных стран в сфере игорного бизнеса влияют на развитие индустрии и динамику налоговых поступлений в государство.

"В будущем мы планируем качественный анализ опыта регулирования игровой отрасли на развитых рынках Европы и мира. Аналитика поможет правительству и депутатам выбрать не только оптимальную систему налогообложения, но и лучшую модель регулирования и развития рынка", — отметил глава АУОГБ.

По данным ассоциации, украинский рынок iGaming генерирует всего EUR1,4 млрд выручки в год и имеет потенциал роста до EUR3-4 млрд, тогда как выручка индустрии гемблинга в 2025 году в США составляла $209,2 млрд, в ЕС — EUR130 млрд, в том числе в Италии — EUR21 млрд, EUR14,4 млрд, Франции — EUR14 млрд.

Как утверждает Когут, основой устойчивого роста отдельных рынков iGaming в ЕС является взвешенное регулирование, прозрачная и понятная система налогообложения, не выталкивающая рынок в тень.

"Наша общая задача с регулятором — уменьшить серый рынок, увеличить объем средств в легальной индустрии и, соответственно, нарастить объем уплаченных налогов. Как этого достичь? Из-за разумной налоговой политики, взвешенного регулирования и главной — эффективной блокировки государством "черного рынка", — подытожил глава ассоциации.

Он также сообщил, что в марте-мае 2026 года компания KANTAR проведет новое исследование рынка для определения объема нелегального рынка.

Созданная в 2025 году Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса — независимая саморегулирующаяся организация, объединяющая ведущих лицензированных операторов индустрии. Заявленная цель – формирование прозрачных правил функционирования рынка и противодействие нелегальному бизнесу.