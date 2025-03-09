Скромная хижина с малыми окнами: как выглядит сегодня дом Тараса Шевченко

Дом поэта не сохранился до наших дней

В этот день, 211 лет назад, родился один из величайших украинских поэтов и художников Тарас Шевченко. Деятель рос в многодетной семье и имеет немало косвенных потомков. В то же время детство поэта прошло в селе Моринцы Черкасской области.

Тарас Григорьевич рос в скромной хижине с маленькими окнами. До наших дней дом, где жил поэт, не сохранился в первоначальном виде. Однако в конце 80-х годов прошлого столетия жилье реконструировали.

Музей на месте, где жил Шевченко, фото I Go to World

На месте дома Шевченко обустроили усадьбу-музей, которая входит в культурно-исторический заповедник "Батькивщина Тараса Шевченко". Ее восстановили на основе рисунков Кобзаря и описания шевченковеда Александра Конисского. При реконструкции учитывали особенности народной архитектуры, чтобы точно воспроизвести быт Шевченко. Также в усадьбу из села Кереловка, где жила семья, перенесли оригинальный деревянный наружный амбар.

На месте дома Шевченко работает музей, фото Сергея Токарука

Дом Шевченко воспроизвели по его рисункам, фото Hronikers

Кроме дома, где рос Шевченко, на территории музея можно увидеть дом деда поэта, фруктовый сад и часовню святого Тарасия. Также здесь установили памятник Екатерине Шевченко с сыном на руках.

Внутри воссозданного дома можно увидеть иконы на стенах с вышитыми полотенцами, старинные скамьи, стол, сундук, национальную одежду. Также есть много элементов народного быта, в частности, соломенные шляпы, глиняные кувшины и посуду, сушеные цветы, печь, орудия труда.

Дом Тараса Шевченко, скриншот из Museum Portal

В музее Шевченко – много национальных элементов, скриншот из Museum Portal

В 2024 году отремонтировали перекрытие кровель из камыша в доме, где рос Шевченко, а также у его деда. Также восстановили Будищанский ветряк, работавший во времена детства поэта. Реконструировали верхнюю часть ветряной мельницы и перекрыли подземное помещение возле него.

Шевченковский дом восстановили, фото "Про все. ck.ua"

Ветряк, работавший во времена Шевченко, восстановили, фото "Про все. ck.ua"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женщинах Тараса Шевченко. Поэт ни разу не был в браке.