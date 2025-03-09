Скромная хижина с малыми окнами: как выглядит сегодня дом Тараса Шевченко
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Дом поэта не сохранился до наших дней
В этот день, 211 лет назад, родился один из величайших украинских поэтов и художников Тарас Шевченко. Деятель рос в многодетной семье и имеет немало косвенных потомков. В то же время детство поэта прошло в селе Моринцы Черкасской области.
Тарас Григорьевич рос в скромной хижине с маленькими окнами. До наших дней дом, где жил поэт, не сохранился в первоначальном виде. Однако в конце 80-х годов прошлого столетия жилье реконструировали.
На месте дома Шевченко обустроили усадьбу-музей, которая входит в культурно-исторический заповедник "Батькивщина Тараса Шевченко". Ее восстановили на основе рисунков Кобзаря и описания шевченковеда Александра Конисского. При реконструкции учитывали особенности народной архитектуры, чтобы точно воспроизвести быт Шевченко. Также в усадьбу из села Кереловка, где жила семья, перенесли оригинальный деревянный наружный амбар.
Кроме дома, где рос Шевченко, на территории музея можно увидеть дом деда поэта, фруктовый сад и часовню святого Тарасия. Также здесь установили памятник Екатерине Шевченко с сыном на руках.
Внутри воссозданного дома можно увидеть иконы на стенах с вышитыми полотенцами, старинные скамьи, стол, сундук, национальную одежду. Также есть много элементов народного быта, в частности, соломенные шляпы, глиняные кувшины и посуду, сушеные цветы, печь, орудия труда.
В 2024 году отремонтировали перекрытие кровель из камыша в доме, где рос Шевченко, а также у его деда. Также восстановили Будищанский ветряк, работавший во времена детства поэта. Реконструировали верхнюю часть ветряной мельницы и перекрыли подземное помещение возле него.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женщинах Тараса Шевченко. Поэт ни разу не был в браке.