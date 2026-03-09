Оподаткування грального бізнесу в Україні має стати прозорішим та зрозумілішим для бізнесу — профільна асоціація

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) найближчим часом має запропонувати Кабінету міністрів зміни до Податкового кодексу, метою яких є прозоріша та зрозуміліша система оподаткування грального бізнесу, повідомив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

"Це великий спільний проєкт Мінцифри, Ernst&Young та нашої асоціації. Перший етап роботи з Ernst&Young — законотворчий: усе, що стосується змін оподаткування індустрії та корекції Податкового кодексу. Ми вважаємо, що ринок азартних ігор "перезрів" до більш зрозумілих податкових правил", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Когута, автор документу — Мінцифри, перший драфт його вже готовий, тож подача в Кабмін очікується найближчим часом.

"На жаль, розуміння податкового законодавства українськими судами та податковою службою різні. Це дає підґрунтя для тиску на бізнес. Настав час перезавантаження, час знизити галузеві ризики. Індустрія хоче більш чіткої й зрозумілої системи оподаткування", — пояснив він актуальність документу.

Як зазначив Когут, учасники ринку готові до відкритої дискусії з Мінцифри та депутатами щодо цього проєкту поправок до Податкового кодексу.

"Ми побачимо, якою буде фінальна версія документу в Кабміні. У нас з Мінцифри спільне бачення підходів: податки мають бути простішими, прозорішими, а зміни до Податкового кодексу жодним чином не мають призводити до падіння доходів бюджету", — наголосив президент асоціації.

Когут окремо підкреслив, що сукупна ефективна ставка оподаткування грального бізнесу в Україні на рівні близько 28,3% залишається однією з причин високої тінізації галузі.

"Така висока ставка для України — це чесна та відверта відповідь на питання, чому сьогодні майже пів ринку перебуває в тіні. Якщо ми хочете збільшити білий ринок, треба зробити податки хоча б простішими. Ми зараз не говоримо про зменшення податків", — зазначив він.

За оцінками KANTAR, Gradus та Factum, які раніше наводила АУОГБ, нелегальний сегмент українського грального ринку становить від 39% до 53%, а великі податки для фізичних осіб — серед чотирьох ключових факторів, що впливають на вибір гравців де грати: в легальному чи нелегальному казино.

Когут вважає, що збільшення податків в індустрії гемблінгу та введення обмежень для гравців завжди призводять до міграції гравців в тінь та зменшують податкові відрахування.

"Це — аксіома ринку, вже перевірена на багатьох ринках. Ми віримо, що в уряді це прекрасно розуміють. Податкові та регуляторні рішення мають чітко прораховуватись. Багато країн, наприклад, Польща та країни Балтії, вже прийшли до того, щоб знижувати податки для галузі", — стверджує Когут.

За даними асоціації, у 2025 році гральна галузь України сплатила рекордні 17,4 млрд грн податків, з яких 78,7% (13,7 млрд грн) забезпечили члени АУОГБ. За словами Когута, із п’яти видів податків, які наразі генерує галузь до бюджетів різних рівнів, найбільше проблем у легальних операторів постає з трьома: податком на прибуток, податком на GGR (валовий дохід від ігор) та оподаткуванням доходів фізичних осіб.

"Є подвійне тлумачення наявних законів, це породжує суди, скандали й стає передумовою для нестабільності бізнесу. Це репутаційно б’є по галузі. Через зміну законодавства ми хочемо знизити операційні ризики для всієї галузі — зробити податкові правила більш чіткими та однаково застосовуваними для всіх — і для бізнесу, і для контролюючих органів", – пояснив він.

Як зазначив Когут, невідомо, в якому вигляді поправки до Податкового кодексу надійдуть до парламенту, однако ще раз висловив переконання: будь-яка спроба збільшення податків для галузі матиме зворотній ефект.

Він додав, що в майбутньому асоціація планує за участі фахівців "Великої четвірки" представити уряду та народним депутатам спеціальне дослідження стосовно того, як податкові системи різних країн у сфері грального бізнесу впливають на розвиток індустрії та динаміку податкових надходжень до держави.

"В майбутньому ми плануємо якісний аналіз досвіду регулювання гральної галузі на розвинених ринках Європи та світу. Аналітика допоможе уряду та депутатам обрати не тільки оптимальну систему оподаткування а й кращу модель регулювання та розвитку ринку", — зазначив глава АУОГБ.

За даними асоціації, український ринок iGaming генерує всього EUR1,4 млрд виручки на рік і має потенціал зростання до EUR3-4 млрд, тоді як виручка індустрії гемблінгу в 2025 році в США становила $209,2 млрд, в ЄС — EUR130 млрд, в тому числі в Італії — EUR21 млрд, Великій Британії — EUR19,8 млрд, Німеччині — EUR14,4 млрд, Франції — EUR14 млрд.

Як стверджує Когут, основою стійкого зростання окремих ринків iGaming в ЄС є зважене регулювання, прозора та зрозуміла система оподаткування, яка не виштовхує ринок в тінь.

"Наше спільне завдання з регулятором — зменшити сірий ринок, збільшити обсяг коштів у легальній індустрії і, відповідно, наростити обсяг сплачених податків. Як цього досягти? Через розумну податкову політику, зважене регулювання та головне — ефективне блокування державою "чорного ринку", — підсумував глава асоціації.

Він також повідомив, що в березні-травні 2026 року компанія KANTAR проведе нове дослідження ринку для визначення обсягу нелегального ринку.

Створена у 2025 році Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегулівна організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії. Заявлена мета — формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу.