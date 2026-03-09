Более 468 млн грн для ВСУ: лесоводы безвозмездно передали древесину на фронт

В 2025 году лесная отрасль Украины безвозмездно отправила военным более 143 тыс. м³ древесины на сумму 468,5 млн грн. Об этом сообщил глава Гослесагентства Виктор Смаль во время ежегодного публичного отчета за 2025 год, который состоялся в Киеве с участием народных депутатов, представителей министерств, международных организаций, деревообрабатывающего бизнеса, экологического сообщества и работников лесного сектора.

"Помощь фронту остается одним из приоритетов работы лесного сектора. В 2025 году мы увеличили помощь ВСУ на 77,4 млн грн по сравнению с предыдущим годом", — отметил Виктор Смаль.

Он добавил, что речь идет только о стоимости древесины, но реальная сумма помощи больше, ведь оплату лесозаготовки, доставку к железнодорожным станциям и погрузку вагонов берет на себя лесной сектор.

"В целом с начала полномасштабного вторжения мы безвозмездно отправили на нужды фронта около 17 тыс. вагонов лесопродукции – это 678,3 тыс. м³ древесины. Еще 212,5 тыс. м³ древесины поставлено для нужд обороны по договорам. Кроме того, для ВСУ передали 1195 единиц техники", — рассказал глава Гослесагентства.

Впрочем, по его словам, лесоводы оказывают не только материальную помощь – тысячи работников лесной отрасли защищают страну на самых горячих направлениях фронта.

"Люди — это самое дорогое, что дает фронту лесной сектор. Сегодня около 2,4 тыс. работников отрасли воюют. К сожалению, 208 погибли, 193 пропали без вести, 330 ранены. Эти потери невозможно учитывать в гривнах, ведь лесоводы отдают самое ценное, что имеют — собственную жизнь", — сказал он.

Он заверил, что лесная отрасль продолжает оставаться надежной опорой фронта и обеспечивает запросы военных.

"Наша помощь — это не только о цифрах. Это об ответственности, заботе и надежности. А также об общем вкладе в приближение нашей Победы", — подытожил руководитель Гослесагентства.