Понад 468 млн грн для ЗСУ: лісівники безоплатно передали деревину на фронт

У 2025 році лісова галузь України безоплатно відправила військовим більш ніж 143 тис. м³ деревини на суму 468,5 млн грн. Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор Смаль під час щорічного публічного звіту за 2025 рік, який відбувся у Києві за участі народних депутатів, представників міністерств, міжнародних організацій, деревообробного бізнесу, екологічної спільноти та працівників лісового сектору.

"Допомога фронту залишається одним з пріоритетів роботи лісового сектору. У 2025 році ми збільшили допомогу ЗСУ на 77,4 млн грн у порівнянні з попереднім роком", — зазначив Віктор Смаль.

Він додав, що йдеться лише про вартість деревини, але реальна сума допомоги більша, адже оплату лісозаготівлі, доставку до залізничних станцій та завантаження вагонів бере на себе лісовий сектор.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення ми безоплатно відправили на потреби фронту близько 17 тис. вагонів лісопродукції – це 678,3 тис. м³ деревини. Ще 212,5 тис. м³ деревини поставлено для потреб оборони за договорами. Крім того, для ЗСУ передали 1195 одиниць техніки", — розповів голова Держлісагентства.

Втім, за його словами, лісівники надають не лише матеріальну допомогу – тисячі працівників лісової галузі захищають країну на найгарячіших напрямках фронту.

"Люди – це найдорожче, що дає фронту лісовий сектор. Сьогодні близько 2,4 тис. працівників галузі воюють. На жаль, 208 загинуло, 193 зникли безвісти, 330 поранені. Ці втрати неможливо обліковувати у гривнях, адже лісівники віддають найцінніше, що мають – власне життя", — сказав Віктор Смаль.

Він запевнив, що лісова галузь і надалі залишається надійною опорою фронту та забезпечує запити військових.

"Наша допомога – це не лише про цифри. Це про відповідальність, турботу та надійність. А також про спільний внесок в наближення нашої Перемоги", — підсумував керівник Держлісагентства.