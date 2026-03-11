"Батькивщина" инициирует всеукраинский сбор подписей за справедливый перерасчет и повышение пенсий
Недопустимо выплачивать пенсию меньше минимального прожиточного уровня, который сейчас составляет 6400 гривен. "Батькивщина" потребует внести изменения в бюджет-2026, чтобы восстановить справедливость для почти 9 миллионов человек.
Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко.
По ее словам, проведенная правительством в марте индексация в 12% никоим образом не улучшила положение пенсионеров, получающих пенсию ниже 3 тысяч гривен.
"Кто дал право нарушить закон и платить людям пенсионного возраста пенсию, на которую выжить невозможно? Пенсия должна быть хотя бы на уровне минимального прожиточного уровня, а это 6400 гривен", – подчеркнула Юлия Тимошенко.
Она в очередной раз подчеркнула, что бюджет-2026 – глубоко коррумпированный и несправедливый, в нем предусмотрен ряд коррупционных расходов, однако не учтено право людей на достойную жизнь. Так что команда "Батькивщины" призывает восстановить справедливость и внести необходимые изменения в бюджет на 2026 год.
"Мы начинаем собирать петицию для обращения к президенту. И мы будем настаивать на справедливости", – пообещала Юлия Тимошенко.