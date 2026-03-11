Как сделать кроссовки и кеды белоснежными: поможет копеечное средство

Рецепт смеси корректируется в зависимости от материала обуви

Белые кроссовки и кеды легко сочетаются почти с любой одеждой, однако они так же быстро пачкаются. Вернуть обуви аккуратный вид можно без дорогих средств — достаточно нескольких ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.

Как советует издание Good Housekeeping, очистить белые кроссовки поможет простая смесь из пищевой соды, перекиси водорода и теплой воды. Подготовить кроссовки к чистке нужно, сняв шнурки, убрав пыль и грязь с обуви мягкой щеткой.

Как приготовить очищающую смесь.

Для чистки обуви нужно смешать:

1 столовую ложку пищевой соды

0,5 столовой ложки перекиси водорода

0,5 столовой ложки теплой воды.

В результате должна получиться жидкая паста.

Как правильно почистить кроссовки

Смочите старую зубную щетку в подготовленной пасте и осторожно потрите ткань круговыми движениями, уделяя внимание потертостям и пятнам. После этого протрите кроссовки влажной тряпкой или микрофибровой тканью, чтобы убрать остатки смеси. Сушить обувь советуют естественным способом в прохладном месте, подальше от прямого солнца.

Как почистить белую резиновую подошву.

Резиновую подошву можно обработать той же пастой из соды и перекиси. Альтернативой может быть специальная очистительная губка, хорошо убирающая темные полосы и загрязнения.

Белые кроссовки

Как почистить белые кожаные кроссовки

Для кожаной обуви перекись водорода использовать не рекомендуется. В этом случае лучше смешать только пищевую соду с теплой водой, чистить поверхность щеткой и после высыхания нанести средство (кондиционер, белый или прозрачный крем) для кожи, чтобы материал оставался мягким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать запах из кроссовок. Здесь тоже может понадобиться пищевая сода, но и не только.