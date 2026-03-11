"Батьківщина" ініціює всеукраїнський збір підписів за справедливий перерахунок та підвищення пенсій

Недопустимо виплачувати пенсію, меншу за мінімальний прожитковий рівень, який нині становить 6400 гривень. "Батьківщина" вимагатиме внести зміни до бюджету-2026, аби відновити справедливість для майже 9 мільйонів людей.

Про це заявила лідерка партії Юлія Тимошенко.

За її словами, проведена урядом у березні індексація в 12% жодним чином не покращила становище пенсіонерів, які отримують пенсію, нижче 3 тисяч гривень.

"Хто дав право порушити закон і платити людям пенсійного віку пенсію, на яку вижити неможливо? Пенсія має бути хоча б на рівні мінімального прожиткового рівня, а це 6400 гривень", – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона вкотре наголосила, що бюджет-2026 – глибоко корумпований і несправедливий, в ньому передбачено низку корупційних видатків, однак не враховано право людей на гідне життя. Тож команда "Батьківщини" закликає відновити справедливість і внести необхідні зміни в бюджет на 2026 рік.

"Ми починаємо збирати петицію для звернення до президента. І ми будемо наполягати на справедливості", – пообіцяла Юлія Тимошенко.