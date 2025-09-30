Федерация бокса Украины присоединяется к инициативам Национальной платформы добродетели спорта

Федерация бокса Украины поддерживает мероприятия "Национальной платформы добродетели спорта" по честной игре. Об этом стороны договорились в ходе открытой дискуссии, состоявшейся в помещении Национального олимпийского комитета Украины с участием благотворительного фонда Favbet Foundation.

В повестке дня рассматривались только конкретные действия. Участники сфокусировались на важности создания этических комитетов в спортивных федерациях, налаживании обмена информацией с Национальной платформой и юридических шагах по защите добродетели спорта в Украине. Речь идет о развитии уже активно работающей системы.

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя Национальной платформы Алексей Перевозцев подчеркнул, что добродетель — это, прежде всего, о доверии к спорту и в соответствии со страной. Это часть принципиальности.

Президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко подчеркнул: в спорте много соблазнов, особенно для молодых. Организация понимает и не закрывает глаза на проблемы. Идет серьезная работа над тем, чтобы оградить спортсменов от негативного влияния извне. Ильченко еще до избрания президентом занимался нравственными нарушениями в судействе, поэтому хорошо понимает, насколько важно строить систему превентивно.

Среди спикеров мероприятия также были секретарь межведомственной рабочей группы "Национальная платформа добродетели спорта" Наталья Радчук, эксперт Национальной платформы Андрей Некрутов и глава ОО "Играй честно" Святослав Сирота. Они говорили об обнаружении подозрительных действий в спорте, потребности в налаженном межинституциональном взаимодействии и дисциплинарных процессах внутри спортивных организаций.

"Мы верим в спорт, где все решает мастерство, а не договоренности за кулисами. Поддержка честной игры формирует среду, где побеждает талант и упорный труд самого атлета. Это мотивирует спортсменов играть на результат", — прокомментировали в Favbet Foundation.

Фонд поддерживает деятельность "Национальной платформы добродетели" и является постоянным участником встреч со спортсменами и всеми представителями спортивного движения. Федерация бокса Украины выразила готовность приобщиться к дальнейшим инициативам Национальной платформы и поддерживать прозрачные механизмы своей деятельности.

"Любые инвестиции в спорт не имеют смысла, если система недобродетельна. Мы поддерживаем те проекты, где спортсмены могут сосредоточиться на результате, а не на разного рода манипулированиях. Только честный спорт стоит всех усилий", — подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха.