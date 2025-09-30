Федерація боксу України долучається до ініціатив Національної платформи доброчесності спорту

Федерація боксу України підтримує заходи "Національної платформи доброчесності спорту" щодо чесної гри. Про це сторони домовились в ході відкритої дискусії, що відбулась у приміщенні Національного олімпійського комітету України за участі благодійного фонду Favbet Foundation.

На порядку денному розглядали лише конкретні дії. Учасники сфокусувалися на важливості створення етичних комітетів у спортивних федераціях, налагодженні обміну інформацією з Національною платформою та юридичних кроках для захисту доброчесності спорту в Україні. Йдеться про розбудову системи, яка вже активно працює.

Перший віцепрезидент НОК України та заступник голови Національної платформи Олексій Перевезенцев підкреслив, що доброчесність — це передусім про довіру до спорту і відповідно до країни. Це частина принциповості.

Президент Федерації боксу України Олег Ільченко наголосив: у спорті багато спокус, особливо для молодих. Організація це розуміє і не закриває очі на проблеми. Іде серйозна робота над тим, щоб захистити спортсменів від негативного впливу ззовні. Ільченко ще до обрання президентом займався етичними порушеннями у суддівстві, тому добре розуміє, наскільки важливо будувати систему превентивно.

Серед спікерів заходу також були секретар міжвідомчої робочої групи "Національна платформа доброчесності спорту" Наталія Радчук, експерт Національної платформи Андрій Некрутов та голова ГО "Грай чесно" Святослав Сирота. Вони говорили про виявлення підозрілих дій у спорті, потребу у налагодженій міжінституційній взаємодії та дисциплінарні процеси всередині спортивних організацій.

"Ми віримо у спорт де все вирішує майстерність, а не домовленості за лаштунками. Підтримка чесної гри формує середовище, де перемагає талант та наполеглива праця самого атлета. Це мотивує спортсменів грати на результат", — прокоментували в Favbet Foundation.

Фонд підтримує діяльність "Національної платформи доброчесності" та є постійним учасником зустрічей зі спортсменами та загалом всіма представниками спортивного руху. Федерація боксу України висловила готовність долучитися до подальших ініціатив Національної платформи та підтримувати прозорі механізми у своїй діяльності.

"Будь-які інвестиції у спорт не мають сенсу, якщо система недоброчесна. Ми підтримуємо ті проєкти, де спортсмени можуть зосередитись на результаті, а не на різного роду маніпулюваннях. Лише чесний спорт вартий усіх зусиль", — наголосив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.