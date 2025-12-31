Горячая украинка прикоснулась к трофею Роналду на глазах у Джорджины (фото)

Девушка работала на церемонии награждения

Украинская модель Екатерина Юхно поучаствовала в церемонии награждения Globe Soccer Awards-2025. Украинка вынесла трофей, который получил нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Что нужно знать

В Дубае (ОАЭ) состоялась церемония Globe Soccer Awards-2025

Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока

Екатерина приняла участие в награждении КриРо, который на мероприятие пришел с невестой и старшим сыном

Юхно передала трофей "лучшему футболисту Ближнего Востока", после чего награду вручили именитому португальцу. Об этом сообщает 18000.com.ua.

Роналду получил личную награду на Globe Soccer Awards-2025

Добавим, что Криштиану посетил церемонию со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном футболиста КриРо-младшим.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес/instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и КриРо-младший/instagram.com/georginagio

Добавим, что Екатерина работает в сфере ивентов и моделинга в течение 4 лет. Украинку пригласили на предварительный кастинг, а затем отобрали для награждения. Юхно также поделилась эмоциями от церемонии на своей странице в Instagram.

Екатерина Юхно и Криштиану Роналду

Екатерина Юхно/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Екатерина Юхно/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Добавим, что Екатерина ведет личный блог в Instagram. Там украинка нередко делится с подписчиками горячими снимками.

Екатерина Юхно в нижнем белье/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Екатерина Юхно в светлом лонгсливе/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Екатерина Юхно в салатовом купальнике/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Екатерина Юхно в платье пудрового оттенка/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Екатерина Юхно в черном платье/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Ранее Роналду поделился исследованием, согласно которому его биологический возраст составляет 28,7 лет. КриРо в 2025 году отпраздновал 40-летний юбилей.