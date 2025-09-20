"Идиоты": Роналду набросился на блогеров, заговоривших о "позоре" португальца
Футбольное общество раскритиковало переход молодого португальца в саудовскую лигу
Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду публично вспылил. Дело в том, что португалец болезненно воспринимает критику саудовской лиги, где выступает сам.
Португалец оставил комментарий под видео chuveirinh0 в Instagram. Блогеры раскритиковали 25-летнего Жоау Феликса, который летом перешел в "Аль-Наср", назвав его трансфер "позором". Роналду в ответ назвал их "идиотами", которые ничего не понимают в футболе.
Идиоты, ничего не понимаете в футболе, но высказываете свое мнение.
Напомним, Феликс перешел в саудовский клуб из "Челси". Сумма компенсации составила 30 млн евро. Жоау сыграл за "Аль-Наср" 5 матчей, в которых забил 4 гола. 40-летний Роналду играет в Саудовской Аравии с 2023 года. В текущем сезоне лучший бомбардир планеты сыграл 4 игры на клубном уровне, отметившись 2 голами и ассистом. Примечательно, что портал transfermarkt оценивает Феликса и Роналду в 20 млн евро.
Ранее Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Любимая сказала футболисту "Да", после чего в соцсетях похвасталась фантастическим кольцом, которое оценили в 5 млн долларов. К слову, КриРо долго откладывал предложение.