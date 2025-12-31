Гаряча українка торкнулася трофея Роналду на очах у Джорджини (фото)

Дівчина працювала на церемонії нагородження

Українська модель Катерина Юхно взяла участь у церемонії нагородження Globe Soccer Awards-2025. Українка винесла трофей, який отримав нападник "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Що потрібно знати

У Дубаї (ОАЕ) відбулася церемонія Globe Soccer Awards-2025

Роналду було визнано найкращим гравцем Близького Сходу

Катерина взяла участь у нагородженні КріРо, який на захід прийшов з нареченою та старшим сином

Юхно передала трофей "найкращому футболісту Близького Сходу", після чого нагороду вручили іменитому португальцю. Про це повідомляє 18000.com.ua.

Роналду отримав особисту нагороду на Globe Soccer Awards-2025

Додамо, що Кріштіану відвідав церемонію зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес та старшим сином футболіста КріРо-молодшим.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес/instagram.com/georginagio

Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес та КріРо-молодший/instagram.com/georginagio

Додамо, що Катерина працює у сфері івентів та моделінгу протягом 4 років. Українку запросили на попередній кастинг, а потім відібрали для нагородження. Юхно також поділилася емоціями від церемонії на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Юхно та Кріштіану Роналду

Катерина Юхно/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Катерина Юхно/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Додамо, що Катерина веде особистий блог в Instagram. Там українка нерідко ділиться із підписниками гарячими знімками.

Катерина Юхно в нижній білизні/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Катерина Юхно у світлому лонгсліві/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Катерина Юхно у салатовому купальнику/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Катерина Юхно у сукні пудрового відтінку/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Катерина Юхно у чорній сукні/Фото: instagram.com/kate_yukhno

Раніше Роналду поділився дослідженням, за яким його біологічний вік становить 28,7 років. КріРо у 2025 році відсвяткував 40-річний ювілей.