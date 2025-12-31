Гаряча українка торкнулася трофея Роналду на очах у Джорджини (фото)
Дівчина працювала на церемонії нагородження
Українська модель Катерина Юхно взяла участь у церемонії нагородження Globe Soccer Awards-2025. Українка винесла трофей, який отримав нападник "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Що потрібно знати
- У Дубаї (ОАЕ) відбулася церемонія Globe Soccer Awards-2025
- Роналду було визнано найкращим гравцем Близького Сходу
- Катерина взяла участь у нагородженні КріРо, який на захід прийшов з нареченою та старшим сином
Юхно передала трофей "найкращому футболісту Близького Сходу", після чого нагороду вручили іменитому португальцю. Про це повідомляє 18000.com.ua.
Додамо, що Кріштіану відвідав церемонію зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес та старшим сином футболіста КріРо-молодшим.
Додамо, що Катерина працює у сфері івентів та моделінгу протягом 4 років. Українку запросили на попередній кастинг, а потім відібрали для нагородження. Юхно також поділилася емоціями від церемонії на своїй сторінці в Instagram.
Додамо, що Катерина веде особистий блог в Instagram. Там українка нерідко ділиться із підписниками гарячими знімками.
Раніше Роналду поділився дослідженням, за яким його біологічний вік становить 28,7 років. КріРо у 2025 році відсвяткував 40-річний ювілей.