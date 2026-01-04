Известный украинский футболист сделал предложение участнице "Холостяка" с Цымбалюком
Девушка покинула проект, сделав признание холостяку
Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова получила предложение руки и сердца от футболиста "Слована" Николая Кухаревича. Девушка покинула проект в 5-м выпуске.
Что нужно знать:
- Зотова пришла на "Холостяк-14", якобы разорвав отношения с футболистом
- Во время шоу Диана ненадолго покинула проект из-за съемок, а когда вернулась, призналась Цымбалюку в чувствах к Кухаревичу
- В пост-шоу девушка сообщила о помолвке
Об этом Зотова рассказала сама в студии постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта". Диана возобновила общение с футболистом, когда участвовала в шоу.
Диана ненадолго покинула проект из-за работы. Во время данной паузы Кухаревич возобновил общение с ней, а когда Зотова вернулась на проект, то сказала Цымбалюку, что ее сердце принадлежит другому.
В итоге отношения Зотовой и Кухаревича вышли на новый уровень: Николай сделал Диане предложение, а она сказала "Да!". На постшоу девушка продемонстрировала кольцо. Она добавила, что свадьбы пока не было.
В ноябре 2025 года в сети появилась информация о замужестве Зотовой и Кухаревича. Диану в белом платье заметили в Тбилиси (Грузия) вместе с Николаем.
Девушка отметила, что это была просто "свадебная фотосессия".
Справка: Николай Кухаревич — центральный нападающий "Слована" (Братислава, Словакия). Воспитанник "Волыни" успел поиграть за "Рух" (Львов), "Труа" (Франция), "Левен" (Бельгия), "Хиберниан" (Шотландия), "Суонси" (Англия). Форвард сыграл 15 матчей за молодежную сборную Украины и отметился 3 голами. Кроме того, нападающий сыграл одну игру за олимпийскую сборную Украины (U-23).
Ранее сообщалось, что с холостяцкой жизнью решил покончить нападающий "Динамо" и юношеской сборной Украины (U-20) Матвей Пономаренко. Он публично сделал предложение своей девушке.