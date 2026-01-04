Известный украинский футболист сделал предложение участнице "Холостяка" с Цымбалюком

Девушка покинула проект, сделав признание холостяку

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова получила предложение руки и сердца от футболиста "Слована" Николая Кухаревича. Девушка покинула проект в 5-м выпуске.

Что нужно знать:

Зотова пришла на "Холостяк-14", якобы разорвав отношения с футболистом

Во время шоу Диана ненадолго покинула проект из-за съемок, а когда вернулась, призналась Цымбалюку в чувствах к Кухаревичу

В пост-шоу девушка сообщила о помолвке

Об этом Зотова рассказала сама в студии постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта". Диана возобновила общение с футболистом, когда участвовала в шоу.

Диана ненадолго покинула проект из-за работы. Во время данной паузы Кухаревич возобновил общение с ней, а когда Зотова вернулась на проект, то сказала Цымбалюку, что ее сердце принадлежит другому.

В итоге отношения Зотовой и Кухаревича вышли на новый уровень: Николай сделал Диане предложение, а она сказала "Да!". На постшоу девушка продемонстрировала кольцо. Она добавила, что свадьбы пока не было.

В ноябре 2025 года в сети появилась информация о замужестве Зотовой и Кухаревича. Диану в белом платье заметили в Тбилиси (Грузия) вместе с Николаем.

Девушка отметила, что это была просто "свадебная фотосессия".

Справка: Николай Кухаревич — центральный нападающий "Слована" (Братислава, Словакия). Воспитанник "Волыни" успел поиграть за "Рух" (Львов), "Труа" (Франция), "Левен" (Бельгия), "Хиберниан" (Шотландия), "Суонси" (Англия). Форвард сыграл 15 матчей за молодежную сборную Украины и отметился 3 голами. Кроме того, нападающий сыграл одну игру за олимпийскую сборную Украины (U-23).

