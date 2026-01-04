Відомий український футболіст зробив пропозицію учасниці "Холостяка" із Цимбалюком

Дівчина покинула проєкт, зробивши визнання холостяку

Учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова отримала пропозицію руки та серця від футболіста "Слована" Миколи Кухаревича. Дівчина залишила проєкт у 5-му випуску.

Що потрібно знати:

Зотова прийшла на "Холостяк-14", нібито розірвавши стосунки з футболістом

Під час шоу Діана ненадовго покинула проєкт через зйомки, а коли повернулася, зізналася Цимбалюку у почуттях до Кухаревича

У постшоу дівчина повідомила про заручини

Про це Зотова розповіла сама у студії постшоу "Холостяк. Життя після проєкту". Діана відновила спілкування з футболістом, коли брала участь у шоу.

Діана ненадовго покинула проєкт через роботу. Під час цієї паузи Кухаревич відновив спілкування з нею, і коли Зотова повернулася на проєкт, то сказала Цимбалюку, що її серце належить іншому.

Діана Зотова прощається з Тарасом Цимбалюком/Фото: screenshot

Діана Зотова в Мілані/instagram.com/di__zotova

Діана Зотова на фотосесії/instagram.com/di__zotova

Діана Зотова у вечірній сукні/instagram.com/di__zotova

У результаті відносини Зотової та Кухаревича вийшли на новий рівень: Микола зробив Діані пропозицію, а вона сказала "Так!". На постшоу дівчина продемонструвала каблучку. Вона додала, що весілля поки що не було.

Діана Зотова/Фото: screenshot

У листопаді 2025 року в мережі з’явилася інформація про заміжжя Зотової та Кухаревича. Діану у білій сукні помітили у Тбілісі (Грузія) разом із Миколою.

Діана Зотова та Микола Кухаревич у Тбілісі/instagram.com/di__zotova

Дівчина зазначила, що це була просто "весільна фотосесія".

Діана Зотова в Грузії/instagram.com/di__zotova

Діана Зотова в Грузії/instagram.com/di__zotova

Довідка: Микола Кухаревич — центральний нападник "Слована" (Братислава, Словаччина). Вихованець "Волині" встиг пограти за "Рух" (Львів), "Труа" (Франція), "Левен" (Бельгія), "Гіберніан" (Шотландія), "Суонсі" (Англія). Форвард зіграв 15 матчів за молодіжну збірну України та відзначився 3 голами. Крім того, нападник зіграв одну гру за олімпійську збірну України (U-23).

Раніше повідомлялося, що з холостяцьким життям вирішив покінчити нападник "Динамо" та юнацької збірної України (U-20) Матвій Пономаренко. Він публічно зробив пропозицію своїй дівчині.