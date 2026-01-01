"Новый Шевченко" из "Динамо" публично признался своей девушке (видео)

На одного холостяка в стане Бело-синих станет меньше

Нападающий "Динамо" и юношеской сборной Украины (U-20) Матвей Пономаренко сделал предложение своей девушке. Пара встречается чуть больше года.

Что нужно знать

Пономаренко признался своей девушке на новогодней вечеринке

Любимая "динамовца" сказала "Да!"

Матвея иногда сравнивают с "Шевой"

Соответствующие сторис появились на странице футболиста в Instagram. О невесте Матвея мало известно в сети, недавно Пономаренко отметил годовщину отношений с любимой.

Матвей опубликовал несколько снимков и видео с новогоднего мероприятия, где он публично признается в любви. Девушка ответила "Да!"

Матвей Пономаренко и его девушка/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко с любимой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Невеста Матвея Пономаренко/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко со своей невестой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Добавим, что в декабре 2025 года пара отметила годовщину отношений. Футболист тогда поделился серией романтических фотографий со своей девушкой.

Матвей Пономаренко со своей девушкой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко со своей девушкой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко со своей девушкой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко со своей девушкой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко со своей девушкой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко со своей девушкой/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

19-летний Пономаренко уже играет за взрослую команду. В сезоне 2025/26 он сыграл 11 матчей за Бело-синих, отметившись 1 голом. СМИ иногда сравнивают Матвея с великим форвардом киевлян Андреем Шевченко.

