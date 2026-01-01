"Новый Шевченко" из "Динамо" публично признался своей девушке (видео)
На одного холостяка в стане Бело-синих станет меньше
Нападающий "Динамо" и юношеской сборной Украины (U-20) Матвей Пономаренко сделал предложение своей девушке. Пара встречается чуть больше года.
Что нужно знать
- Пономаренко признался своей девушке на новогодней вечеринке
- Любимая "динамовца" сказала "Да!"
- Матвея иногда сравнивают с "Шевой"
Соответствующие сторис появились на странице футболиста в Instagram. О невесте Матвея мало известно в сети, недавно Пономаренко отметил годовщину отношений с любимой.
Матвей опубликовал несколько снимков и видео с новогоднего мероприятия, где он публично признается в любви. Девушка ответила "Да!"
Добавим, что в декабре 2025 года пара отметила годовщину отношений. Футболист тогда поделился серией романтических фотографий со своей девушкой.
19-летний Пономаренко уже играет за взрослую команду. В сезоне 2025/26 он сыграл 11 матчей за Бело-синих, отметившись 1 голом. СМИ иногда сравнивают Матвея с великим форвардом киевлян Андреем Шевченко.
Ранее бывший футболист и тренер "Динамо" Йожеф Сабо неоднозначно высказался об увольнении Александра Шовковского с поста главного тренера Бело-синих. По его мнению, группа "динамовцев" "сливала" наставника.