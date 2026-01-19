Мерзкий поступок Соболенко на Australian Open попал в прямую трансляцию (видео)

"Нейтральная" спортсменка переломила ход встречи после удара по сопернице

Первая ракетка мира Арина Соболенко легко прошла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии-2026. На старте Турнир Большого Шлема "нейтральная" теннисистка из Беларуси обыграла француженку Тьянтсоа Сару Ракотоманга Ражаону.

Что нужно знать

Соболенко обыграла Ракотоманга Ражаону

Во время поединка Арина мячом попала сопернице в голову

После этого француженка "поплыла"

Соболенко обыграла соперницу из Франции в двух сетах со счетом 6:4, 6:1, а в сети завирусился неоднозначный момент из этой игры. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 4:4 (15:30 на подаче Соболенко) Арина вышла к сетке и мощно пробила в голову оппонентке, выиграв розыгрыш. В сети предположили, что "нейтралка" сделала это намеренно, хоть и извинилась за это.

В прошлом году Соболенко не сумела защитить титул чемпионки Australian Open, уступив в финале американке Мэдисон Киз. Арина, которая имеет не лучшую репутацию в туре, тогда отметилась недостойным поведением. Добавим, что в начале сезона "нейтралка" завоевала трофей в Брисбене, обыграв в финале украинку Марту Костюк.