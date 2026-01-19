Гидкий вчинок Соболенко на Australian Open потрапив у пряму трансляцію (відео)

"Нейтральна" спортсменка переламала перебіг зустрічі після удару по суперниці

Перша ракетка світу Аріна Соболенко легко пройшла у другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії-2026. На старті Турнір Великого Шлему "нейтральна" тенісистка з Білорусі обіграла француженку Тьянтсоа Сару Ракотоманга Ражаону.

Що потрібно знати

Соболенко обіграла Ракотоманга Ражаону

Під час поєдинку Аріна м’ячем влучила суперниці у голову

Після цього француженка "попливла"

Соболенко обіграла суперницю з Франції у двох сетах з рахунком 6:4, 6:1, а у мережі завірусився неоднозначний момент із цієї гри. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 4:4 (15:30 на подачі Соболенко) Аріна вийшла до сітки й потужно пробила в голову опонентці, вигравши розіграш. У мережі припустили, що "нейтралка" зробила це навмисно, хоч і вибачилася за це.

Минулого року Соболенко не зуміла захистити титул чемпіонки Australian Open, поступившись у фіналі американці Медісон Кіз. Аріна, яка має не найкращу репутацію в турі, тоді відзначилася негідною поведінкою. Додамо, що на початку сезону "нейтралка" здобула трофей у Брісбені, обігравши у фіналі українку Марту Костюк.