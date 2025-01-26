Омерзительный поступок Соболенко на Australian Open попал на видео

Спортсменка своим поведением спровоцировала скандал

Первая ракетка мира Арина Соболенко в 2025 году не сумела защитить титул чемпионки Australian Open, уступив в финале американке Мэдисон Киз. Арина, которая имеет не лучшую репутацию в туре, вновь отметилась недостойным поведением.

В сети завирусилось видео, на котором Соболенко вместе со своей командой имитирует мочеиспускание на тарелку. Данный трофей вручают финалисту Открытого чемпионата Австралии, передает БТУ.

На скандальном видео, кроме Соболенко, засветились ее тренер по физической подготовке Джейсон Стейси и бойфренд Георгиос Франгулис. В сети поступок теннисистки расценивают как унижение трофея. Пользователи призывают забанить Арину на следующем Australian Open.

В сети критикуют Соболенко

Добавим, что после проигранного финала Соболенко начала истерить, разбив свою ракетку о корт.

Видеообзор финала AO-2025 Мэдисон Киз - Арина Соболенко

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является фанатом Соболенко, а сама Арина поддерживала диктатора. На "Ролан Гаррос-2023" Соболенко публично открестилась от него. Тем не менее Лукашенко следит за победами спортсменки.