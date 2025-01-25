Любимица Лукашенко проиграла финал Australian Open и начала истерить (видео)

Спортсменка из Беларуси эмоционально восприняла поражение

В субботу, 25 января, в Мельбурне (Австралия) состоялся финал на Турнире Большого Шлема Australian Open-2025. Лучшим результатом среди украинок здесь стал четвертьфинал Элины Свитолиной.

В решающем поединке на корте сошлись американка Мэдисон Киз (WTA №14) и нейтральная теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (WTA №1). В 3-сетовом противостоянии победила американка, передает "Телеграф".

Итоговый счет — 6:3, 2:6, 7:5. Для Киз это первый трофей на уровне Grand Slam. В 2017 году она проиграла в финале US Open. К слову. Соболенко выиграла предыдущие два финала на Australian Open. После поражения Арина сломала ракетку о корт.

Добавим, что в шести матчах друг с другом американка побеждала лишь 2 раза. Отметим, именно Киз выбила вторую ракетку Украины Свитолину в четвертьфинале AO-2025.

Известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является фанатом Соболенко, а сама Арина поддерживала диктатора. На "Ролан Гаррос-2023" Соболенко публично открестилась от него. Тем не менее Лукашенко следит за победами спортсменки.